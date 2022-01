Il nuovo anno è appena iniziato ed è già chiarissimo quale direzione intende intraprendere la moda del momento. Gli amanti del vintage possono tirare un sospiro di sollievo perché, ancora una volta, ritornano di moda alcune tendenze appartenenti al passato.

Tutti, con un po’ di fortuna, potrebbero già possedere qualcuno di questi indumenti. Di certo, il risultato sarà un 2022 di grande fascino per chi sceglie questi 5 capi e accessori gioiello di tendenza a ogni età. Ora, dunque, è il momento giusto per osare e rispolverare quel vestitino vintage ben tenuto nel guardaroba.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Le prime 3 tendenze da non perdere assolutamente

Partiamo con il capo probabilmente più comune e gradevole per tutti. L’abito chemisier è sicuramente tra gli indumenti che bisogna tirare fuori dall’armadio ora per vestire alla moda. Il modello di tendenza è lo chemisier con stampa floreale, che inizia a far pensare all’arrivo della primavera. Ma la vera particolarità sono i polsini stretti e alti e le bellissime arricciature a balze. Sono moltissimi pure i Brand che propongono questo modello a prezzi super concorrenziali.

La seconda incredibile tendenza è, invece, un accessorio. Si tratta del cerchietto in velluto, impreziosito da ricami e motivi floreali o da drappeggi.

In fatto di gioielli, sempre più popolari sono gli orecchini “handmade”, ovvero fatti a mano e con minuscoli cristalli.

Sarà un 2022 di grande fascino per chi sceglie questi 5 capi e accessori gioiello di tendenza a ogni età

Le amanti di mocassini e francesine impazziranno per le calzature del momento, che somigliano a mocassini ma hanno il tacco. Si tratta di scarpe all’inglese che regalano eleganza e stile a bizzeffe a chi le indossa, questa volta con i lacci e in genere tricolore. La punta è arrotondata e il tacco larghissimo e comodo.

E, poiché in ogni armadio della nonna c’è un modello trendy di questa borsa, tutte dovrebbero avere almeno un borsellino in tartan. Oltre alle caratteristiche sfere da far scorrere per aprire la borsa, la vera novità è la fantasia in tartan molto calda.

Si tratta di colori naturali come il beige, l’écru, il color sabbia, il castagna e il marrone tabacco. Le dimensioni piccole e comode rendono questo borsellino perfetto tanto per il pomeriggio che per la sera. Inoltre, aggiungendo una catena, il borsellino andrà bene anche a tracolla per il giorno.