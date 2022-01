Il 2022 è appena iniziato e già gli amanti dei viaggi stanno cominciando a progettare quali città visitare durante l’anno nuovo. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo presentare alcune località splendide da vedere durante le giornate libere. Infatti, iniziare il 2022 rilassati e sereni è possibile se si visitano queste bellissime località perfette per un fine settimana in famiglia. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Viaggiare che passione

Il Covid 19 non è riuscito a smorzare i desideri dei tantissimi viaggiatori, che hanno preferito passare le vacanze natalizie lontani da casa. Proprio per venire incontro ai desideri dei nostri lettori, nel corso dei nostri articoli, abbiamo analizzato alcune incantevoli località da visitare durante l’inverno. Ad esempio, abbiamo spiegato perché sarebbe stato meglio approfittare di queste vacanze natalizie per visitare questi bellissimi borghi incantati capaci di regalare giornate stupende. Inoltre, abbiamo spiegato perché visitare questa bellissima città europea potrebbe essere più facile a partire da questo inverno. Oggi scopriremo, invece, alcune stupende località in cui sia adulti che piccini possono divertirsi insieme.

Iniziamo da Barcellona, bellissima città spagnola in cui anche in inverno è possibile godere di temperature che difficilmente scendono sotto i 10°. Qui sarà possibile visitare Parco Güell, dove le opere del celeberrimo Gaudì sapranno affascinare tutta la famiglia. Inoltre, la città è sede di un interessante museo dedicato al cioccolato, che sicuramente i più piccoli ameranno.

Iniziare il 2022 rilassati e sereni è possibile se si visitano queste bellissime località perfette per un fine settimana in famiglia

Un’altra città, capace di fare felici grandi e piccini, è sicuramente Vienna, antica capitale dell’Austria. Qui sarà possibile godersi dei divertenti giri in carrozza per la città, ancora più affascinanti durante le giornate invernali. Inoltre, i bambini difficilmente non apprezzeranno lo zoo della città, che ospita degli esemplari di panda. Nella città ha sede un museo dedicato proprio ai più piccoli, in cui i bambini potranno passare un bellissimo pomeriggio. Infine, un’ulteriore città interessante da visitare con bambini un po’ più grandi è sicuramente Atene. Qui sarà possibile vedere uno dei monumenti più importanti dell’Occidente, il Partenone, e assaggiare un po’ della buonissima cucina tradizionale nel tempo libero. Prima di partire ricordiamo ai nostri lettori l’importanza di informarsi sulla situazione epidemologica della Nazione che si intende visitare. Per farlo, è possibile visitare il sito viaggiaresicuri.it.

Approfondimento

Ecco la città perfetta per passare delle splendide vacanze natalizie e divertirsi anche nel 2022