Gli eccessi non piacciono a tutti e sono tantissime le persone che non passano inosservate per la loro sobrietà. Spesso è più facile attirare l’attenzione con un look sobrio ed elegante, invece che con un abbigliamento e accessori vistosi. Questo pensiero è alla base di uno stile che spopola sempre di più tra le donne: lo stile minimale.

Il minimalismo torna sulla scena della moda e conquista un numero sempre maggiore di persone fra stilisti e appassionate della moda. Quindi, ecco 8 delicati capi che bisogna tirare fuori dall’armadio per seguire quest’affascinante stile del momento che conquista per la sua sobrietà. Si tratta di capi semplici e dalle linee pulite che, abbinati in un certo modo, fanno sembrare il look curato e studiato.

8 delicati capi che bisogna tirare fuori dall’armadio per seguire quest’affascinante stile del momento

Questo stile passa attraverso alcune regole ben precise che sono il faro da seguire. Innanzitutto, i loghi degli stilisti non devono essere troppo in vista e bisogna, invece, puntare su geometrie e razionalismo. Gli abiti non sono troppo colorati perché continua ad affascinare l’accostamento tra bianco e nero.

Dietro a questo stile esiste uno studio di tessuti e modelli di abiti che valorizzano la silhouette, senza attirare troppo l’attenzione.

Il primo immancabile capo è un abito color avorio lungo e morbido. È possibile indossarlo con mocassini flat, sandali o persino scarpe da ginnastica. Le linee pulite e il tessuto morbido non necessitano dell’aggiunta di eventuali accessori.

Il secondo capo è un dolcevita sottile in tinta tenue e in colorazioni calde o in tonalità confetto. Esso andrà benissimo con una gonna a tubino e decolleté con tacco comodo.

Il terzo e il quarto capo sono il completo da donna con blazer e il pantalone a sigaretta bianco. Il primo è perfetto per le occasioni più formali, il secondo per il tempo libero.

E poi il pantalone morbido dal taglio maschile color grigio talpa, da abbinare alle sneakers.

Un altro capo immancabile è l’abito chemisier in satin, perfetto per questi ultimi giorni di clima favorevole. E che dire della gonna stampata con motivi romantici e delicati. Essa è ottima con un paio di queste particolari scarpe del momento per chi sa cosa vuol dire essere alla moda.

In ultimo un abito aderente, con le maniche lunghe e lo scollo a barca, che arrivi almeno al ginocchio. In questo caso bisognerà puntare invece sugli accessori color oro o argento, in base a quelli che valorizzano di più.