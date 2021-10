Trovare una scarpa comoda e bella allo stesso tempo è un problema che si pongono veramente in tanti. Spesso molti sono costretti a fare una scelta e a subire un sacrificio è quasi sempre l’estetica. Fortunatamente, però, esistono modelli di scarpa pensati per soddisfare entrambe le esigenze e i prossimi 2 certamente ne fanno parte. L’incredibile risultato? Eleganza e stile a bizzeffe per chi indossa queste 2 scarpe all’inglese senza lacci, perfette per il periodo autunnale. Stiamo parlando di due evergreen che, ogni anno, il mondo della moda propone in tante varianti diverse. Di certo con lo stile british è impossibile sbagliare e queste scarpe sono adatte proprio a ogni occasione.

Perché queste scarpe incarnano lo stile inglese alla perfezione

Lo stile inglese è un perfetto connubio di mistero ed eleganza. Esso punta molto alla praticità, pensando a outfit che vanno benissimo tanto per il lavoro che per il tempo libero.

Le scarpe in stile british sono inoltre perfette sia sotto un vestito che per completare pantaloni da completo. Esse semplicemente risolvono il dilemma di dover trovare una scarpa comoda sotto un abito, in alternativa alla decolleté, sicuramente più impegnativa.

È pur vero che esistono modelli in grado di regalare qualche centimetro in più di altezza senza essere troppo scomodi. E fra questi rientrano sia le Monk Strap che le scarpe Sportive Loafer.

Tanta eleganza e stile a bizzeffe per chi indossa queste 2 scarpe all’inglese senza lacci

Monk strap significa letteralmente “scarpe del monaco” e sono le famose scarpe traforate e con la punta a coda di rondine. Si tratta di tipiche calzature d’origine inglese, dotate di doppia fibbia e cinturino.

Il modello più di tendenza per questo autunno è quello con il tacco a tronchetto, che fonde perfettamente classicità e comodità. Le tinte più in voga sono, invece, il color caramello e il rosso vinaccio.

Ma sono ottimi anche i modelli scamosciati, specie in abbinamento a questo tessuto chic che molti scambiano per velluto.

Sportive si, ma con eleganza

Le Sportive Loafer sono dei mocassini sportivi super di tendenza, solitamente realizzati in pelle e con minuscoli forellini sulla tomaia. Basta indossarli sotto un qualunque outfit per assumere subito un aspetto aristocratico e vantare un look ricercato.

Queste sono bellissime in abbinamento a completi in tweed o fantasie tartan, ma anche con blue jeans e blazer a quadri. La suola è pure solitamente antiscivolo e perfetta contro il mal tempo.

E il suggerimento è di abbinare un soprabito o cappotto dello stesso colore o di richiamare la tonalità di queste scarpe almeno con la borsa.