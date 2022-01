L’anno nuovo è il tempo dei buoni propositi. C’è chi giura di mettersi a dieta, chi vuole iniziare ad andare in palestra, chi dedicarsi finalmente a un hobby o una passione. Purtroppo, raramente questi buoni propositi durano a lungo. Le palestre si svuotano prima di febbraio, e i materiali che avevamo acquistato per un nuovo hobby restano a prendere polvere in un angolo. Non serve fare dei buoni propositi se poi non abbiamo lo spazio mentale per realizzarli. È per questo che il regalo più intelligente da fare a noi stessi è uno strumento che ci aiuta a organizzare meglio il nostro tempo nel nuovo anno.

Non tecnologia, palestra, o vestiti, è questo il dono che tutti dovremmo farci per iniziare davvero l’anno nuovo col piede giusto

Ma di quale dono stiamo parlando? Si tratta di un oggetto materiale, ma il cui uso va ben oltre l’aspetto fisico. Parliamo di un’agenda personale che fa anche da diario e da personal coach. Ne esistono per tutti i gusti. Da quelle per chi vuole dedicarsi a un hobby, a quelle per chi ha l’obiettivo di mettersi in forma o vuole programmare viaggi, fino a quelle per chi desidera un anno più meditativo ricco di spunti intellettuali. Qualunque sia l’agenda più adatta a noi, è importante procurarsene una e iniziare fin da subito a mettere nero su bianco i nostri obiettivi per l’anno nuovo. Non tecnologia, palestra, o vestiti, è questo il dono che tutti dovremmo farci per iniziare davvero l’anno nuovo col piede giusto. Ma perché un’agenda/diario è così efficace?

L’agenda fa anche da diario per aiutarci a tenere traccia dei nostri obiettivi

Scrivere qualcosa su un supporto fisico si rivela spesso molto più efficace che segnarla su un supporto virtuale come lo schermo di un telefono. Inoltre, la carta ci aiuta a riflettere, a rilassare gli occhi, e a tirare fuori idee, spunti, piani e buoni propositi. È proprio per questo che, nonostante la comodità della tecnologia, sempre più persone si stanno rivolgendo ad agende di carta.

Usiamola come scrapbook per trasformarla in un oggetto prezioso per sempre

Ma l’agenda non è un oggetto che si utilizza soltanto qui e ora. Se trasformiamo la nostra agenda in scrapbook, cioè libro dei ricordi, diventerà qualcosa di prezioso da tenere con noi per sempre. Mettiamo nella nostra agenda biglietti di viaggi, spettacoli, concerti, fotografie, fiori essiccati, o chiediamo ai nostri amici di annotarci qualcosa per trasformare un’agenda in un’opera d’arte.

Le agende più efficaci, quindi, sono quelle che fungono anche da diario personale, che usiamo per conservare fotografie, biglietti, cartoline o altri ricordi.

Ma l’agenda non serve soltanto per lo sviluppo personale, bensì anche per dare il meglio di noi al lavoro. Ecco perché l’agenda cartacea può aiutarci ad aumentare la nostra produttività.