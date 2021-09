Il fascino per il vintage è una vera costante nella moda e lo dimostra anche questa tendenza veramente particolare che riguarda un accessorio.

Il riferimento è, naturalmente, a quello che un tempo tutti conoscevano come “borsellino”, una borsa dalla forma allungata con chiusura a clip. Per aprirla e chiuderla, basta far scorrere le due piccole sfere metalliche presenti sulla chiusura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sicuramente, in ogni armadio della nonna c’è un modello di questa borsa trendy del momento che sta spopolando tra le appassionate della moda. Questa borsa, oltre a essere veramente cool, è anche pratica, capiente e super versatile. Ecco tanti incredibili modi di sfoggiarla nei propri look per seguire la tendenza del momento.

Come indossarlo nel 2021 e su quali modelli puntare

Bisogna precisare che i modelli delle nonne erano piuttosto piccoli e somigliavano più a una clutch. Oggi questa borsa è più simile a una maxi-bag, da portare rigorosamente alla mano, evitando l’eventuale catena dorata.

Il borsellino in passato, infatti, serviva più come portamonete che come borsa vera e propria. Oggi, invece, sono tantissimi gli stilisti che la propongono in diversi tessuti, materiali e colorazioni. Un primo modello è quello di Mango in eco-pelliccia e dalle colorazioni calde, sui toni del marrone. Alla moda, poi, è anche quello in nappa e con il logo ben in vista, come il modello proposto da Guess.

Anche le colorazioni sono particolarissime, come un lilla molto tenue, con tracolla in tinta molto sottile. Non può mancare neppure il classico nero in pelle, perfetto per la sera o per l’orario dell’aperitivo. Il borsellino ricorda vagamente quest’altro accessorio che si riconferma l’incredibile protagonista di questi mesi.

In ogni armadio della nonna c’è un modello di questa borsa trendy del momento

La borsa diventa famosa anche con il nome di “pasticcino bag” e Brand come Max Mara ne propongono anche qualche modello più piccolo.

Per questo motivo vale la pena fare una visita nell’armadio delle proprie mamme o nonne. Il vantaggio sarà quello di avere un modello unico nel suo genere e dall’aspetto pienamente vintage. Ma quest’autunno bisogna rispolverare anche quest’incredibile capo che spopola per il suo sapore di vissuto.

Per la sera basterà puntare sui borsellini più particolari, come quello proposto sempre da Max Mara con lavorazione intrecciata. Ottimi anche gli strass, come quelli applicati su tantissime borse proposte dal marchio Shein.