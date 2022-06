Quando portiamo in tavola il salmone, sia crudo che già affumicato, nella maggior parte delle volte viene dal Nord Europa. Che sia scozzese o irlandese, norvegese o danese, non pensiamo mai che oltre al pesce ci sia qualcos’altro. Nel senso che, il salmone come ricorda la scienza alimentare, sarebbe uno degli alimenti con più nutrienti in assoluto. Non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole, per il benessere fisico ma anche psicologico e dovremmo accompagnarlo alla crescita dei nostri bambini. Pochi sanno però che nelle antiche culture celtiche, il salmone rappresentava anche la saggezza, unita alla guardia delle acque. Quando celti e vichinghi lo pescavano per portarlo a tavola, lo ringraziavano comunque per aver vigilato sulle acque circostanti. Curiosità che anticipano la ricetta che vedremo oggi, finalmente diversa dal solito e che ha come protagonista proprio il salmone.

Con timo e limone

Tutto un altro modo per gustare il salmone e i suoi nutrienti con questa ricetta davvero particolare e molto saporita. Nella ricetta di oggi, vedremo il salmone abbinato al timo e al limone. Esce pure una rima, in questa ricetta che non è mediterranea, ma americana. Anzi, specificando meglio sarebbe addirittura canadese. Comunque, prendiamo questi ingredienti per 4 persone:

700 grammi di filetti di salmone fresco;

200 grammi di panna fresca;

un paio di limoni possibilmente biologici;

olio extravergine di oliva;

1 mazzetto di timo;

sale e pepe.

Per ultimo ingrediente, lo sciroppo d’acero, che gli americani utilizzano un po’ come noi usiamo l’aceto balsamico. Sapendo bene che il gusto potrebbe essere davvero particolare, non lo abbiamo messo direttamente nella ricetta, che andrebbe comunque provata per intera.

Tutto un altro modo per gustare il salmone e i suoi nutrienti anticolesterolo con una ricetta internazionale che sta spopolando nelle case degli italiani

Procediamo adesso con le operazioni vere e proprie:

laviamo e asciughiamo i limoni, grattugiandone la scorzetta di 1 e il suo succo spremuto;

uniamo il succo di questo solo limone e la sua scorza alla panna, regolando di sale a nostro piacere;

mettiamo in frigorifero per una trentina di minuti e nel frattempo tagliamo a fettine il resto dei limoni;

tiriamo fuori dal frigorifero e uniamo sale e pepe, con abbondante olio Evo ed eventualmente, lo sciroppo d’acero;

mettiamo i filetti di salmone in una teglia da forno, ben foderata con la carta e alla cui base metteremo anche alternate al pesce le fettine di limone;

disponiamo anche i rametti di timo che avremo lavato e diamo un’altra spennellata di olio e sciroppo d’acero;

inforniamo a 200 ° per una mezz’oretta;

quindi impiattiamo e, per ultima decoriamo con la crema di panna e limone.

