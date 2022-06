Bastano 2 euro per vincere 200.000 euro in denaro subito e la casa dei sogni del valore di 300.000 euro

Tra le varie, gli italiani sono anche un popolo di sognatori, di giocatori e di amanti del mattone. Per chi si ritrova nelle tre caratteristiche, c’è un gioco regolamentato dall’ADM che consente di tentare la sorte e vincere la ricca posta in palio.

Il gioco in questione è il “VinciCasa”, e non poteva avere nome diverso. Per chi indovina la cinquina dei numeri estratti (5 numeri su 40), i premi in palio sono di tutto rispetto. Il 40% dell’importo vinto verrà riconosciuto in denaro a stretto giro a mezzo bonifico bancario. Il “residuo”, ossia gli altri 300mila euro, saranno destinati per l’acquisto di una casa lungo tutto lo Stivale. L’abitazione (o anche più abitazioni, se del caso, ed entro il plafond previsto) la sceglie il vincitore nel giro di 24 mesi.

Vediamo gli altri aspetti chiave del gioco, anticipando solo che bastano 2 euro per vincere 200.000 euro in denaro subito e il resto in immobili.

Come si gioca al VinciCasa

Il regolamento del gioco è alquanto semplice e di immediata comprensione. Senza scendere nei dettagli del regolamento, basta seguire 3 passaggi per partecipare all’estrazione della cinquina serale.

Il primo passo riguarda la compilazione della schedina, scegliendo tra le diverse combinazioni possibili. Per partecipare occorre almeno una combinazione, mentre la giocata massima è di 1.001 combinazioni.

Il regolamento permette anche di giocare in abbonamento, ripetendo la stessa giocata per 2, 3, 5, 7, 10 o 15 concorsi consecutivi. In ultimo bisogna convalidare la giocata tramite uno dei percorsi ammessi. Vale a dire direttamente in Ricevitoria, o tramite l’App VinciCasa o attraverso uno dei siti abilitati a questo gioco a premi.

Come si vince al VinciCasa e quali sono le probabilità di vincita?

Prima di vedere quali sono le quote medie di vincita attese a totalizzatore, diamo un cenno al meccanismo di riparto del montepremi.

Anzitutto il 2,9% del montepremi (il 65% della raccolta) è girato al fondo di copertura del premio di 1° categoria. Se a un’estrazione non ci sono vincitori con 5 punti, la quota del premio massimo viene girata al fondo dedicato. In caso di più vincitori, il premio pro capite viene calcolato a totalizzatore. Pertanto si divide il montepremi destinato alla 1° categoria tra i vincitori. Se il premio spettante da ciascun vincitore è inferiore a 500mila euro, lo si integra con il fondo dedicato.

Detto ciò, il regolamento prevede 4 possibili categorie di vincite. Se si totalizzano 2 punti, ossia si indovinano 2 numeri dei 5 estratti, la vincita è di 2,60 euro.

Azzeccando anche un terzo numero, e quindi totalizzando 3 punti, il premio sale a 20 euro. Se si indovinano 4 numeri della cinquina estratta la vincita sale a 200 euro. Per chi indovina tutti e 5 i numeri della cinquina, infine, il premio medio complessivo è di 500mila euro, divisi come illustrati in apertura di articolo.

Quanto alle probabilità di vincita, esse sono pari a 1 su 10 per i 2 punti e a 1 su 111 per i 3 punti. Poi salgono a 1 su 3.760 per i 4 punti per arrivare a 1 su 658.008 per i 5 punti.

Bastano 2 euro per vincere 200.000 euro in denaro subito e la casa dei sogni del valore di 300.000 euro

La giocata minima è di una combinazione di 5 numeri ed ogni combinazione VinciCasa ha il costo di 2 euro.

L’estrazione di VinciCasa avviene ogni sera alle 20.00 e fino ad oggi si sono vinte 177 case da Nord a Sud. Per chi crede nella dea bendata non resta che tentare la sorte e sperare di rientrare tra i fortunati. Ricordando pur sempre che si tratta di un gioco e quindi senza eccedere nel “grado di coinvolgimento”.

In chiusura invitiamo i Lettori alla consultazione del regolamento per tutti i dettagli del caso.

