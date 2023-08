Tutto quello che non deve mai mancare nel beauty case da viaggio: le 3 cose da non dimenticare

Tra poco vai in vacanza ma non sai come preparare la valigia e nemmeno il beauty case? Ecco qualche consiglio per ricordarti le cose essenziali.

Quando finalmente è ora di andare in ferie, rimane solo un ostacolo che si frappone tra te e il meritato relax: la valigia. Fare i bagagli non è cosa da poco come si potrebbe pensare, ma è anzi tutta una questione di precisione, pianificazione e strategia. Una prima linea di demarcazione è segnata dal tipo di viaggio. Chi sceglie l’auto, deve vedersela con un sapiente gioco di incastri, ma con i voli aerei la musica cambia in modo radicale. Se hai prenotato con una compagnia aerea, non avrai potuto fare a meno di notare quanto si gonfia il prezzo non appena aggiungi il bagaglio. Per fortuna esistono validi stratagemmi per ovviare al problema e uno di questi riguarda appunto la capacità di compattare il più possibile la valigia.

Detto questo, non è però solo il bagaglio grande ad assorbire gran parte della nostra attenzione e della nostra energia in fase di pre partenza. Assieme al trolley, devi infatti anche preparare adeguatamente il beauty case e anche su questo fronte sorgono più problematiche nel caso di un viaggio aereo. In ogni caso, indipendentemente dal mezzo di trasporto per raggiungere la tua destinazione da sogno, ci sono tre cose che non devi assolutamente dimenticare. Sei pronta a scoprire tutto quello che non deve mai mancare nel beauty case prima di una vacanza? Dai un’occhiata a questi furbissimi consigli.

Regola numero uno

Visto che abbiamo citato i viaggi aerei, di certo conoscerai bene le restrizioni relative a prodotti come shampoo, bagnoschiuma e liquidi in generale. Non si possono superare i 100 ml e questo fa dei flaconcini mini size la chiave vincente per portare il necessario senza incorrere in contravvenzioni.

E anche se usi creme o prodotti specifici non preoccuparti: la maggior parte dei brand produce anche la versione mignon dei vari cosmetici. Insomma, ci sono tutti i presupposti per non rinunciare ai tuoi rituali di bellezza e skincare nemmeno quando sei in vacanza.

Tutto quello che non deve mai mancare nel beauty case e che dobbiamo mettere in valigia: la lista completa

Ma vediamo più nello specifico quali sono i tre prodotti di cui non puoi assolutamente fare a meno prima di partire per le tue vacanze. La prima cosa che devi sistemare nel tuo beauty da viaggio è il set composto da detergente viso, crema e siero. Il detergente è utile per ripulire la cute da sudore e sebo in eccesso, la crema la idrata e il siero la nutre in profondità.

La seconda box di prodotti a cui non rinunciare è quella per la salute dei capelli, costituita da shampoo e balsamo in formula solida. Infine, spazio ai cosmetici: le micro palette occhi nei colori dell’estate e i profumi roll on da portare sempre con te.