Sbarazzarsi dei grani di miglio col geniale rimedio naturale della nonna senza spendere soldi da estetista o dermatologo 

I grani di miglio sono minuscole cisti di grasso che spesso compaiono attorno agli occhi. Assolutamente innocui, sono però decisamente antiestetici. Per eliminarli ci sono validi rimedi naturali da mettere in pratica comodamente a casa a zero spese. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Una pelle perfetta, luminosa e senza alcuna imperfezione è il sogno di molte. Ma, purtroppo, avere una pelle del viso perfetta è piuttosto difficile. Anzitutto ci sono vari tipi di pelle: grassa, mista e secca. Le imperfezioni della pelle del viso possono essere tante e di vario tipo: colorito spento, occhiaie, borse sotto gli occhi… E poi ancora, punti neri e brufoli che ogni tanto compaiono, specie durante il periodo del ciclo mestruale. Tra le imperfezioni più diffuse, ci sono anche i cosiddetti grani di miglio.

Cosa sono e perché compaiono

I grani di miglio si presentano come puntini bianchi, più o meno grandi, in rilievo. In genere compaiono nella zona attorno agli occhi e sul naso. Di fatto, si tratta di minuscole cisti piene di cheratina. I grani di miglio non sono pericolosi né dolorosi. Di certo, però sono antiestetici. Spesso, infatti, si presentano in formazioni numerose. Per rimuovere un grano di miglio si può fare un piccolo forellino con un ago disinfettato per farlo uscire. Tuttavia, questa pratica non è molto consigliata perché può provocare il rischio di infezioni.

Ci si potrebbe rivolgere ad una estetista oppure ad un dermatologo. Quest’ultimo, di solito, tratta questo genere di inestetismo con il laser. Tuttavia, ci sono semplici rimedi naturali da poter mettere in pratica a casa propria.

Sbarazzarsi dei grani di miglio col geniale rimedio naturale tramandato dalle nonne

Molto efficace è l’aceto di mele. Dopo 10-15 minuti di vapori per dilatare i pori, passare sul volto un tonico realizzando mescolando acqua e aceto di mele in pari quantità. Ripetere l’operazione ogni giorno per una settimana.

Ecco quindi come sbarazzarsi dei grani di miglio col geniale rimedio naturale svelato dalle sagge nonne.

In alternativa all’aceto di mele, si possono usare anche alcuni frutti, specie i frutti che contengono acidi naturali. Con questi si può preparare una maschera per il viso. I frutti più indicati per peeling e maschere sono kiwi e fragole. Optando per questa soluzione, 2 trattamenti a settimana possono essere più che sufficienti.

È inoltre consigliato prendere la buona abitudine di fare regolarmente uno scrub usando del bicarbonato. Questo rimedio serve per eliminare varie impurità della pelle e per prevenire la comparsa dei grani di miglio. Per una maggior efficacia del trattamento, prima di procedere con lo scrub, far bollire dell’acqua e poi travasarla in una bacinella. Quindi fare dei vapori ponendo il volto sopra al recipiente. Questa procedura preliminare è utile per ammorbidire la pelle così da poterla pulire più a fondo.

In generale, per prevenire imperfezioni e problematiche, è importante curare la propria pelle. Ed è fondamentale struccarsi tutte le sere, prima di andare a letto.

