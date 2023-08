Approfitta dei saldi per provare queste creme corpo idratanti perfette contro la pelle secca e screpolata 

Sogni una pelle morbida e levigata come quando avevi qualche anno in meno? Prova queste creme profumatissime a prezzi scontati. Approfitta dei saldi per fare questi acquisti!

Tra i prodotti di bellezza che non dovrebbero mai mancare nell’armadietto del bagno o nel beauty da vacanza c’è senza dubbio la crema idratante.

Si tratta di una straordinaria alleata per la tua pelle perché aiuta a mantenerla elastica e luminosa anche con l’avanzare dell’età.

E non ti ruba neanche troppo tempo: basterebbe una sola applicazione al giorno, naturalmente dopo aver fatto la doccia.

Valuta se riesci a ritagliarti del tempo al mattino oppure se preferisci rimandare questo momento di beauty routine alla sera prima di andare a dormire.

Inoltre, un altro punto a favore per le creme idratanti è la loro avvolgente fragranza, delicata ma resistente nel tempo.

E tu quale profumo scegli?

C’è la crema corpo alle mandorle dolci firmata I Provenzali che attualmente trovi sul sito di Douglas a 4 euro.

Oltre ad essere profumatissima, grazie al burro di karité contenuto nella sua formulazione aiuta a mantenere la pelle morbida e setosa.

Se invece preferisci una fragranza più affine alla stagione estiva, puoi sempre puntare sulle creme idratanti all’aroma di cocco.

Una valida alternativa potrebbe anche essere la crema fluida al limone di Weleda, che trovi su Amazon a circa 9 euro.

È profumatissima, particolarmente rinfrescante e puoi utilizzarla anche come doposole se devi risparmiare spazio nel beauty da viaggio.

Infine, se ti piacciono gli aromi più delicati e floreali prova a dare un’occhiata al sito di Erbolario.

Lì trovi tantissime ispirazioni, dalla crema idratante all’iris a quella al melograno fino al mix di bacche, fiori e legni.

Approfitta dei saldi per provare queste creme corpo idratanti: cosa aspetti a trovare la tua preferita?

Qualunque sia la tua fragranza del cuore, comunque, nel momento in cui scegli la crema idratante cerca di considerare due fattori.

Innanzitutto devi privilegiare i prodotti che presentano una texture leggera, in modo che si assorbano velocemente senza lasciarti appiccicata.

Secondariamente, se generalmente soffri di pelle secca o molto secca è meglio orientarsi su creme più specifiche.

Lo stesso discorso vale naturalmente per le pelli delicate che tendono ad arrossarsi o a presentare reazioni allergiche.

In questo caso riserva un occhio di riguardo in più alla formulazione, controllando che in essa non rientrino eventuali allergeni.

Inoltre, è vero che generalmente è meglio una crema non unta ma se hai la pelle molto secca oli e burro sono fondamentali per rimpolparla.

Tra le creme più delicate attualmente in saldo, ci sono quella nutritiva di Biopoint o la fluida con karité di Kaloderma.

In alternativa, puoi provare la crema corpo con rosa e Argan di Nivea, con funzione addolcente e perfetta sia per pelli normali che secche.

Attualmente scontato a poco più di 20 euro su Amazon anche il latte corpo di Rilastil.

Oppure, se cerchi qualcosa a un prezzo inferiore, prova il gel crema corpo di Garnier all’anguria e acido ialuronico.