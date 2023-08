Si va in montagna: ecco cosa mettere in valigia per essere comode senza rinunciare allo stile

Devi andare in vacanza ad alta quota e non sai cosa portarti? Ecco qualche dritta per te.

C’è chi in estate non vede l’ora di andare al mare e non saprebbe proprio rinunciarci. Ma anche chi non ci andrebbe nemmeno gratis. Nulla da dire sull’acqua cristallina, però in spiaggia c’è confusione, la sabbia scotta ed ecco che il mare non è così rilassante come sembra. Meglio la montagna, quindi, fatta di camminate all’ombra dei boschi, scorpacciate di prodotti tipici nei rifugi e aria decisamente più fresca. Questo comunque non vuol dire che la montagna non abbia alcun difetto e anche gli appassionati lo sanno fin troppo bene. Anzi, i primi problemi si riscontrano già previa partenza, quando cioè è il momento di fare i bagagli, perché ci sono diverse variabili da considerare. Dagli sbalzi di temperatura tra giorno e sera, alle varie attività programmate, fino alla questione dello stile.

In effetti, la vacanza in montagna è quasi per definizione sportiva e quindi sembra non esserci alcuno spazio per l’eleganza e la raffinatezza. In realtà, non è proprio così e di conseguenza non scoraggiarti di fronte ai bagagli ancora in attesa di essere riempiti. Pronti, partenza, via! Si va in montagna ed ecco cosa mettere in valigia per essere organizzate tanto sul fronte praticità quanto sul lato chic.

I must have d’alta quota

Partiamo dal presupposto che la parola d’ordine attorno a cui verte l’intera organizzazione della valigia per la montagna è praticità. Che tu decida di fare un trekking articolato o una semplice passeggiata sulla ciclabile e per le vie del paese, devi essere comoda. Ecco perché il consiglio è quello di puntare su ampi bermuda o eventualmente anche su un paio di pantaloni cargo con tante tasche. Per quanto riguarda la parte sopra puoi abbinare indistintamente una canotta o una t-shirt, così come una camicia a quadri, icona dello stile montanaro.

Qualunque cosa tu decida di indossare, comunque, ricorda di portare sempre con te una felpa per ovviare a bruschi cambiamenti a livello meteorologico. Se preferisci, è molto indicata anche una giacca impermeabile leggera, per far fronte a eventuali e improvvisi rovesci di lieve entità.

Si va in montagna: cosa possiamo mettere in valigia per essere perfette in ogni situazione

Ma se durante la giornata non è detto che il vento cambi all’improvviso, è invece matematicamente certo che la sera farà più fresco. Questo non significa imbottirsi con pile e felponi un po’ datati: andranno benissimo anche un paio di jeans e un maglioncino intrecciato. Oppure potresti optare anche per un cardigan in lurex e abbinare ai piedi un paio di graziose ballerine, coprenti il giusto e raffinate. E a proposito di calzature, devi assolutamente sapere che quest’anno stanno andando molto di moda i sandali da trekking.

Il nome non deve trarre in inganno, nel senso che se fai escursioni complicate è sempre meglio optare per gli scarponcini. Ma se decidi di rilassarti con passeggiate semplici, allora puoi dare un’occhiata ai modelli più intriganti di questa tipologia di sandalo. Ci sono quelli in tessuto sintetico colorato o con la suola in corda, così come quelli con tessuto intrecciato e stampa a bandana.