Affitti a 200 euro in questa città dalle spiagge dorate a meno di 2 ore di volo da Roma

Stai pensando a una vacanza low cost a settembre? Ecco dove potresti andare. È una splendida meta sul mar Mediterraneo con una storia tutta da scoprire. Il costo della vita è così basso che si potrebbe vivere tranquillamente con una pensione media italiana. Vediamo la città di cui ti innamorerai dal primo istante.

Per organizzare la propria vacanza si scelgono destinazioni belle e attrattive. Ma negli ultimi anni, con il rincaro dei prezzi, si punta anche sul risparmio. Per questo, nella ricerca ci si affida ai siti che consigliano le mete più economiche. Una di queste è una perla con un patrimonio culturale inestimabile, che si affaccia sulle acque marine. Oltre alle meraviglie che nasconde, segnaliamo l’accessibilità dei costi e del viaggio. Infatti, dall’aeroporto di Roma si impiegherebbe circa 1h 15 di volo diretto per arrivare. Scopriamo subito di quale luogo misterioso e imperdibile stiamo parlando.

La città mediterranea baciata dal sole

Non si può dire di aver goduto delle meraviglie del Nord Africa senza aver visitato la Tunisia. Questa terra così affascinante racchiude una delle perle più splendenti: Tunisi. Proprio la sua capitale ci sorprenderà con i tanti luoghi d’interesse e il mare turchese. Arrivati qui, infatti, si potrà godere delle attrazioni che trasudano arte e cultura. Tra le tante citiamo la Medina con il Suq, il mercato centrale. È la zona più antica del centro e patrimonio Unesco dal 1979. Spiccano poi i musei, su tutti quello del Bardo e quello archeologico di Cartagine.

Se vogliamo restare di stucco con una piacevole vista sul mare, invece, potremmo dirigerci al Parco del Belvedere. Qui potremo fare due passi tra la natura e vistare lo zoo cittadino. E per chi è in cerca di tintarella, ci sono gli affascinanti litorali. Gammarth è forse la spiaggia più lussuosa e permette di cimentarsi nello snorkeling o rilassarsi di fronte a un romantico tramonto. Non sono da meno in quanto a bellezza i litorali vicini di La Marsa, Hammamet e Djerba.

Affitti a 200 euro in questa città dalle spiagge dorate per tutte le tasche

La vita a Tunisi non è costosa. Lo confermano i dati, che stimerebbero l’affitto di un appartamento in centro città, con una camera da letto, attorno ai 220 euro al mese. Sarebbe abbordabile anche l’abbonamento mensile ai trasporti, calcolato sui 12,15 euro. Chi ha voglia di una serata intima, poi, potrebbe concedersi una cena per due in un ristorante medio per circa 16 euro. E non dimentichiamoci del prezzo della benzina, che si aggira sugli 0,70 euro al litro.

Insomma, ci sarebbero realmente affitti a 200 euro in questa città dalle spiagge dorate, e tante altre opportunità da cogliere. Se ti abbiamo convinto a metterti in viaggio, ricordati di portare con te il passaporto con almeno 3 mesi di validità residua. Se non hai intenzione di fermarti per più di 90 giorni, il visto non dovrebbe servire. Sarà tuttavia necessario il cambio di moneta, dato che la valuta ufficiale è il dinaro tunisino. Infine, consigliamo di informarsi circa eventuali aree poco sicure per i visitatori.