Le castagne sono utilizzate in tanti piatti, sia dolci che salati della cucina italiana.

Sono un rimedio naturale per i disturbi intestinali, rafforzano le ossa, i muscoli e migliorano la circolazione.

In questo articolo proponiamo una ricetta in cui è racchiuso tutto il sapore delle castagne in un unico piatto semplice salutare e buonissimo.

Numerose sono le proprietà nutritive di questo frutto, basta pensare le castagne contengono anche ferro, i potassio e magnesio. Inoltre, contengono fosforo, vitamine B2 e PP importanti per il buon mantenimento dei tessuti, acido folico e molte vitamine. Sono un’importante fonte di energia grazie al loro alto contenuto di carboidrati. La ricetta che proponiamo oggi ha origini valtellinesi e si tratta degli gnocchetti di castagne.

Ecco tutto il sapore delle castagne in un unico piatto semplice salutare e buonissimo

La ricetta degli gnocchetti di castagne è molto semplice e si realizza in poco tempo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Vediamo assieme gli ingredienti:

a) 150 grammi di farina 00;

b) 300 grammi di farina di castagne;

c) 300 ml di acqua;

d) sale fino q.b.

Per il condimento

a) ricotta salata q.b.

b) 120 grammi di burro;

c) 5 foglie di salvia.

Procedimento

In una ciotola capiente versare la farina di castagne e la farina 00, entrambe setacciate per evitare grumi. Impastando con le mani aggiungere un pizzico di sale e versare poco alla volta l’acqua tiepida.

Prendere una spianatoia infarinarla poggiarci il composto e continuare a impastare, fino ad ottenere un panetto morbido e compatto. Avvolgerlo in una pellicola trasparente e metterlo in frigorifero per un ora.

Trascorso questo tempo prendere l’impasto rimetterlo sulla spianatoia infarinata e dividerlo formando tanti piccoli bastoncini. Con l’aiuto di un tarocco, o di un piccolo coltello, formare tanti piccoli tocchetti. Con il pollice della mano schiacciare ogni tocchetto dandogli la forma di uno gnocchetto. Procedere in questo modo fino a quando l’impasto sarà terminato. Mettere il burro in una padella assieme alle foglie di salvia, e fare soffriggere. Versare gli gnocchetti in una pentola appena vedremo bollire l’acqua.

Non appena saranno saliti a galla scolarli versarli nella padella, col burro fuso e farli saltare per qualche minuto. Impiattare e servire cospargendo gli gnocchetti con della ricotta salata.

Approfondimento

Per un connubio di sapori coi fiocchi ecco i vini da abbinare alle castagne