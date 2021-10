Un giardino curato fa acquisire all’abitazione un valore estetico certamente maggiore, ma non solo. Il prezzo di vendita di un’abitazione dipende da tanti fattori e sicuramente anche dallo spazio verde che circonda la casa.

Per avere un giardino curato tutto l’anno bisogna scegliere preferibilmente piante sempreverdi. Un po’ come questa pianta che ha un gradevolissimo profumo di gelsomino e fiori a grappolo colorati da coltivare anche in vaso, magari sul balcone. La sua crescita è abbastanza lenta ma il suo fogliame resterà verde per l’intero inverno.

Perché coltivare l’osmanto in giardino e di quali cure necessita?

Il principale motivo per cui scegliere proprio l’osmanto è legato a una ragione olfattiva. Il vegetale emette una profumazione davvero gradevole, che ricorda alla mente quella del gelsomino.

Inoltre, la pianta appartiene anche alla specie delle sempreverdi, per cui riempirà il giardino tutto l’anno. Proprio come quest’altra pianta che regala balconi e terrazzi fioriti 8 mesi l’anno, l’osmanto non perde le foglie e produce bellissimi fiori di colori diversi. Tutti questi fiori formano insieme bellissimi grappoli colorati per tutta la primavera.

La specie Osmanthus Aquifolium fiorisce proprio in questo periodo dell’anno, regalando meravigliosi fiori bianchi dall’odore davvero intenso. Qualche altra varietà di osmanto fiorisce fino a novembre e ha foglie verde lucido. Questa pianta è anche ottima come albero da bordura o da siepe. In generale, si tratta di una pianta che ha bisogno di pochissime cure e che mal tollera solo i ristagni d’acqua.

L’osmanto ha un gradevolissimo profumo di gelsomino e fiori a grappolo colorati da coltivare anche in vaso. In genere, è preferibile non scegliere di collocarlo in terreni troppo sabbiosi, perché questi provocherebbero mancanza di acqua e bruciature delle foglie. Anche se è preferibile collocarlo in pieno sole, l’osmanto cresce anche in luoghi semi-ombreggiati, ma tende a fiorire meno.

È possibile coltivarlo in vaso ma, in questo caso, la scelta del vaso più adatto giocherà un ruolo importantissimo. Bisognerà orientarsi con una guida alla giusta forma, dimensioni e materiale perfetto per ogni tipologia di pianta.

Il consiglio è di valutarla anche come pianta da siepe, per via del fogliame molto fitto e della grande resistenza alle potature.

