Momento molto particolare per i mercati azionari e da diverse settimane dopo aver toccato i massimi annuali, si assiste ad una fase di indecisione.

Siamo comunque giunti ad una fase decisiva e settimana prossima si dovrà decidere se ritornare al ribasso o al rialzo. Ci sono però alcuni nostri indicatori che ci lasciano pensare che il peggio possa essere passato e che dai livelli attuali si possa puntare al rialzo.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Nelle fasi di indecisione, quale consiglio può dare il nostro Ufficio Studi? Puntare su quei titoli che mantengono tendenza rialzista e sono ancora sottovalutati. Fra questi non possiamo che occuparci di un titolo che più volte negli ultimi mesi abbiamo raccomandato per acquisti. Ci riferiamo a Danieli. Qual è la nostra view attuale?

Ora il rialzo di Danieli potrebbe continuare a patto che non venga violato un determinato supporto

Il titolo Danieli (MIL:DAN) ha chiuso la seduta del giorno 8 ottobre a quota 26,60 euro in rialzo del 6,83% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 14,28 e il massimo a 27,10.

Analisi sommaria di bilancio

La società che attualmente capitalizza in Borsa circa 1,6 miliardi di euro costruisce, progetta e vende impianti nel settore della siderurgia.

Le raccomandazioni degli altri analisti ( leggiamo 5 giudizi) esprimono un consenso intorno al prezzo obiettivo di 24,40. I nostri calcoli invece, ponderati sui bilanci degli ultimi 4 anni, stimano un fair value in area 32,50 euro per azione, con una sottovalutazione attuale di oltre il 20%.

La nostra strategia di investimento e i livelli da monitorare

Per chi ha comprato il titolo come da nostre precedenti indicazioni operative, il rialzo di Danieli potrebbe continuare a patto che non venga violato un determinato supporto di lungo termine ed esso è collocato in area 22,35.

Fino a quando reggerà questo livello in chiusura giornaliera e poi settimanale, il rialzo potrebbe continuare fino all’area 32,50 da raggiungere nei prossimi 3/6 mesi. Un primo indizio ribassista, potrebbe verificarsi solo in seguito ad una chiusura giornaliera inferiore a 24,75.

Per chi volesse comprare il titolo ai livelli attuali, può attenersi ai livelli appena indicati.