Per un connubio di sapori coi fiocchi ecco i vini da abbinare alle castagne

Se ci si vuole godere un buon bicchiere di vino assieme alle castagne bisogna sapere quale scegliere, specialmente se si vuole i sapori di entrambi risaltino nel modo migliore.

Per un connubio di sapori coi fiocchi, ecco quali vini abbinare alle castagne.

L’aspetto più importante da considerare nella scelta è la pastosità della castagna, che porta a prediligere tipologie di vino capaci di stemperarlo.

Si tratta di con una maggiore quantità di tannini al loro interno e cioè i vini rossi. La tradizione vorrebbe il vino Novello come il più adatto. In realtà, quest’usanza è andata scemando nel tempo e ad oggi si preferiscono abbinamenti che gli esperti ritengono migliori.

Appreso questo, cerchiamo di andare un po’ più nel dettaglio e di scovare anche qualche eccezione.

La scelta del vino perfetto dipende anche dal modo in cui si impiegano le castagne in cucina. Come sappiamo, sono un frutto molto versatile, usato come ingrediente in molte preparazioni o cucinato singolarmente in modo diversi.

Le caldarroste e le castagne al forno si adattano a vini rossi dal sapore vivace, giovane e leggermente effervescente, capaci di mitigarne il tipico retrogusto amarognolo.

Un vino adatto è il Lambrusco, tipico dell’Emilia Romagna. Un’alternativa potrebbe essere il Sangue di Giuda, prodotto solo nella provincia di Pavia.

Dove mangiarle accompagnando ad un buon calice di uno questi vini? Davanti ad un camino acceso, con il crepitio del fuoco come sottofondo.

Le castagne cotte al vapore, in purea o usate come condimento per zuppe e primi piatti o come ripieno per secondi vanno invece accompagnate ad un vino più corposo, capace di richiamare la pastosità tipica del frutto.

Un esempio può essere l’Aglianico, originario del Sud Italia e tipico soprattutto della Campagna e della Basilicata. Altrimenti, si può optare per un Valpolicella, ottimo anche per accompagnare tagliatelle preparate con farina di castagne e accompagnate da ragù di salsiccia.

I dolci a base di castagne accompagnano bene a vini sapore altrettanto zuccherini. Sì a vini passiti come un Moscato, un Aleatico o un Erbaluce di Caluso Passito DOCG.

Andando nel dettaglio, il Monte Bianco, dolce della tradizione, si sposa perfettamente con uno dei più noti vini italiani al mondo: il Moscato d’Asti D.O.C.G, da gustare preferibilmente in una coppa aperta di cristallo liscio.

Come cucinare le castagne

Ora che sappiamo indicativamente alcuni dei vini che è possibile abbinare alle castagne e a certe preparazioni che le prevedono come ingrediente, vediamo alcune ricette da realizzare con questo frutto tipicamente autunnale.

Prima di tutto, ecco come cuocere le castagne al forno, al microonde o bollite. Proponiamo anche un primo piatto semplice da cucinare e, infine, un dolce citato in precedenza: il Monte Bianco.