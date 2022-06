Pensiamo anche alla più semplice delle azioni, quando saliamo in macchina e veniamo attirati dal balcone di un palazzo. A vista ci sono dei fiori magnifici, che vorremmo avere anche noi, tanto che ci piacerebbe chiedere al proprietario del balcone cosa sono e dove li ha presi. Anzi molti di noi, estraggono lo smartphone e fotografano queste meraviglie, andando poi al vivaio per acquistarle. Sicuramente un bel balcone fiorito è un modo gioioso e nello stesso tempo semplicissimo di allietare casa. Oggi, però ci concentreremo su un fiore davvero speciale, il cui profumo riempirà quell’aria tipicamente umida e stagnante dell’estate.

Una fioritura lunghissima e una fibra davvero resistente

Originaria dei tropici e delle zone più calde del Mediterraneo, la Vinca è la pianta che suggeriamo oggi ai nostri Lettori. Possiamo riempire il nostro balcone con le sue tonalità rosa e viola, ma anche azzurro e lilla. Parliamo di una pianta perenne, ideale da posizionare in giardino, ma bellissima anche per adornare il balcone. È una pianta longeva e robusta, che teme solo le gelate invernali e le temperature effettivamente troppo basse. Nel caso in cui decidessimo di piantarla in giardino, o di allevarla sul balcone, ricordiamoci poi di coprire il terreno prima che arrivi il grande freddo. Nel caso in cui volessimo farla diventare la principessa del balcone, ricordiamoci che questa pianta ama allo stesso modo il sole ma anche l’ombra.

Tutto il quartiere invidierà il nostro balcone che rifletterà tutta la luce speciale di questo fiore poetico e il cui profumo combatterà la calura e l’afa

Il principio per il quale la Vinca esplode in una fioritura tra le più lunghe in assoluto è la necessità di essere esposta alla luce. È una pianta tropicale e oltre alle temperature di cui parlavamo sopra, è abituata a tantissima luce per buona parte del giorno. Dobbiamo ricordarci di annaffiarla con frequenza, soprattutto quando c’è tanto caldo, ovviamente quando la terra è più fresca.

Occhio ai ristagni

Ricordandoci di non lasciare assolutamente dei ristagni d’acqua. Proprio in questo periodo dell’anno, in cui l’acqua stagnante sotto i vasi non solo è pericolosa per la pianta e le sue radici, ma attira anche le zanzare e la loro nidificazione. Tutto il quartiere invidierà il nostro balcone piacevolmente splendente e gioioso con la Vinca assoluta protagonista,

