Cucinare con passione è il segreto della riuscita di qualunque ricetta. Bisogna conoscere le materie prime e saperle valorizzare. I sapori sono così tanti che è difficile orientarsi. Ma ecco come sentirsi tutti subito come al ristorante con questo fumante risotto colorato e 3 ingredienti particolarissimi.

Conoscere i segreti di questa materia prima e i migliori alimenti per valorizzare il riso è davvero fondamentale. Per esempio, ecco cosa aggiungere alla ricetta per ottenere cremosissimi risotti gourmet alla zucca. E, sempre a base di riso, esistono tanti segreti pure per questi arancini dorati dal cuore fondente che fanno venire l’acquolina in bocca.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti per il risotto con crema di piselli, gamberi e mandorle tostate (per 4 persone)

450 grammi di riso Carnaroli;

15 gamberi rossi;

400 grammi di piselli;

2,5 litri di brodo vegetale circa;

uno scalogno;

50 grammi di burro;

sale Maldon in fiocchi q.b;

olio d’oliva q.b;

acqua frizzante q.b;

lamelle di mandorle q.b;

un lime q.b.

Tutti subito come al ristorante con questo fumante risotto colorato e 3 ingredienti particolarissimi

Chi è stufo dei soliti risotti deve per forza provare questa variante. Prepararla è semplicissimo e basterà iniziare dalla pulizia dei gamberi. Privare i gamberi della testa e del carapace e rimuovere delicatamente l’intestino. Occorrerà condire i gamberi con qualche fiocco di sale Maldon e un po’ di zest di lime per la marinatura.

Frullare gli scarti del pesce con olio d’oliva e un po’ d’acqua frizzante, dopo aver rimosso gli occhi dalle teste dei gamberi. Passare il tutto con un colino e mettere da parte.

Per questa ricetta è possibile usare piselli freschi (previa cottura) o in scatola. Quindi, versarli in un contenitore e frullarli con sale e olio d’oliva, passarli al colino e tenere da parte.

La cottura del riso e i passaggi finali

In una pentola bassa e larga versare lo scalogno tritato e qualche giro d’olio, poi anche il riso e far tostare qualche minuto. Quindi, aggiungere il brodo ben caldo e proseguire la cottura aggiungendone qualche mestolo di volta in volta. Nell’attesa, far tostare le lamelle di mandorle per qualche minuto in padella.

Quando mancheranno solo 5 minuti alla fine della cottura del riso, aggiungere qualche cucchiaio della crema realizzata con i piselli. Negli ultimi 2 minuti aggiungere anche i gamberi marinati tagliati in piccoli pezzi. Tenerne qualcuno per decorare. A fine cottura aggiungere il burro ben freddo e ancora zest di lime e mantecare il risotto.

Impiattare il risotto ponendo sopra qualche gambero marinato, un po’ di crema di piselli e le mandorle tostate.

Approfondimento

L’eccezionale segreto di risotti stellari e impasti profumati con 2 ingredienti e solo 10 minuti.