Un sapore dolcissimo e un colore arancio vivo sono tra le caratteristiche principali della zucca. Quest’ortaggio si presta a una miriade di preparazioni diverse.

Molti, però, sottovalutano l’importanza dei semi di zucca in cucina. Con questi sembrerebbe addirittura possibile preparare un burro! E proprio questo burro è l’eccezionale segreto di risotti stellari e impasti profumati con 2 ingredienti e solo 10 minuti di preparazione.

Prima qualche furbo consiglio per valorizzare la zucca in cucina

Conoscere i segreti della zucca, i suoi migliori abbinamenti e gli ingredienti che ne esaltano il gusto è l’unica ricetta per non fallire.

Ecco, ad esempio, perché tutti vanno pazzi per questo ghiotto risotto alla zucca che nasconde un ingrediente davvero speciale.

Ma gli amanti della zucca adoreranno pure quest’incredibile ricetta e non si tratta di pasta o risotti, come subito si potrebbe pensare.

Ecco l’eccezionale segreto di risotti stellari e impasti profumati con 2 ingredienti e solo 10 minuti

Gli unici ingredienti per preparare il burro di semi di zucca:

100 grammi di semi di zucca decorticati;

20 grammi di olio di semi di girasole (facoltativo).

Il procedimento è semplicissimo e richiede 10 minuti totali di preparazione. Si tratta di tostare leggermente in padella i semi di zucca privi della buccia. Occorrerà solo qualche minuto per sentire scoppiettare i semi in padella. Questo segnale indica che sono pronti. Quindi, farli raffreddare leggermente e, poi, inserirli in un frullatore o mixer da cucina.

Bisognerà frullarli a brevi intervalli di 7 o 8 minuti. Questo perché, durante l’emulsione, la farina di semi tenderà a posizionarsi ai bordi del boccale. Quindi, riportarla al centro dell’accessorio di tanto in tanto. Dovremo ottenere una farina finissima.

Un’aggiunta opzionale

Ma veniamo all’olio di semi di girasole e al perché sia un ingrediente facoltativo. Spesso, durante la formazione della farina di semi, nel mixer appare una parte più oleosa. Questa è necessaria per formare, insieme alla farina, una purea simile al burro di arachidi.

Se, però, i semi non rilasciano olio all’interno del mixer, è utile usare un po’ di olio di semi di girasole. A piacere, è possibile aggiungere un pizzico di sale o delle spezie, ma il burro di semi di zucca è già ottimo così.

Come usarlo in cucina e cos’altro fare con i semi

Questo burro è buonissimo per profumare impasti, come pane e pizza, oppure per mantecare i risotti o le paste. Il burro si conserva in frigo per 2 giorni circa e consigliamo di usarlo a crudo.

