L’autunno fa venire la voglia di piatti caldi e filanti e di ricette preparate con ottimi ingredienti di stagione. Molti si chiedono come fare per insaporire un buon risotto alla zucca.

Gioca certamente un ruolo fondamentale la scelta della materia prima e, quindi, di una zucca che non sia acquosa e insapore. Eppure, molti non sanno che per cremosissimi risotti alla zucca gourmet basta aggiungere quest’ingrediente che tutti hanno in dispensa e consumano quasi quotidianamente.

Quest’alimento è il vero segreto di una salsa che conferirà gusto e carattere necessari per contrastare dolcezza e delicatezza del risotto alla zucca. Ecco subito cosa occorre per quest’incredibile ricetta.

Gli ingredienti necessari per la ricetta

200 grammi di zucca della varietà preferita;

30 grammi di cipolla circa;

olio q.b;

100 grammi di panna da cucina;

50 grammi di latte;

100 grammi circa di formaggio grattugiato;

200 grammi di caffè in polvere;

5 grammi di zucchero;

100 grammi di riso;

brodo vegetale q.b;

burro q.b;

sale q.b.

Per cremosissimi risotti alla zucca gourmet basta aggiungere quest’ingrediente che tutti hanno in dispensa

Il primo passaggio fondamentale è la cottura della varietà di zucca scelta. È possibile cuocerla in modi diversi, ma per questa ricetta è preferibile prima una cottura a vapore con la buccia. Poi, effettuare una leggera rosolatura su griglia, prima di eliminare la buccia e recuperare la polpa.

Occorrerà, quindi, frullare la polpa di zucca con i 30 grammi di cipolla stufata in padella e un po’ di olio d’oliva.

Il secondo passaggio è la salsa di formaggio, per cui bisognerà scaldare la panna e il latte e portarli a sfiorare il bollore. Poi aggiungere 80 grammi di formaggio grattugiato e frullare il tutto.

Come dare una nota di sapore speciale

Il segreto a cui ci riferiamo è una salsa al caffè dal gusto intensissimo. Bisognerà fare sobbollire appena il caffè con lo zucchero e attendere che il liquido diventi una riduzione abbastanza densa e scura.

Tostare il riso con un po’ d’olio e poi sfumare man mano con il brodo vegetale, preparato precedentemente, per circa 10 minuti.

Unire, quindi, la crema di zucca e dopo 6 o 7 minuti anche un po’ di burro e il formaggio grattugiato rimasto. Mantecare il risotto e condire con sale e crema di formaggio.

Impiattare il risotto alla zucca e decorare con un po’ di salsa al caffè per conferire al piatto un gradevole contrasto al palato.

