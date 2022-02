Tutti amano i regali e quando si tratta di ricorrenze importanti facciamo sempre fatica a trovare il regalo perfetto. Tra le tante occasioni che possono esserci, senza dubbio quella di San Valentino è la più sentita per gli innamorati.

Ci sono coppie che festeggiano ogni anno con ricordi speciali che possono essere momenti condivisi o da condividere. Altre invece che non riesco a centrare il desiderio dell’altro, un po’ per pigrizia o un po’ forse perché non è vero amore. Insomma tra tutte le occasione per far felice il partner, questa senza dubbio non può essere lasciata in sospeso o senza nessun presente.

Quindi se non vogliamo prendere il nostro partner per la gola con una cenetta da far leccare i baffi, possiamo trovare il giusto regalo, magari anche di tendenza.

Come trovare il regalo perfetto per tutte le ricorrenze

Stanno impazzendo tutti per questi gioielli alla moda che non possono mancare nel portagioie di una donna. Ultimamente la moda ha sterzato sulla personalizzazione dei gioielli e quello che va di gran lunga più di tutti è il bracciale che si può personalizzare con una scritta, una data e anche dei simboli.

Oramai li vediamo ovunque. Indossati da molti influencer sia uomini che donne, che scelgono questo particolare bracciale rigido da portare con la personalizzazione che si vuole.

Tutti stanno impazzendo per questi gioielli che racchiudono un messaggio d’amore da regalare al partner per ogni occasione

Oltre al bracciale più ambito di sempre, non possiamo dimenticare che la stessa personalizzazione la si può scegliere anche per una collana a forma di targhetta o anche un anello a fascia.

Insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta tra questo must che cavalca l’onda oramai da un po’ di tempo e gli ultimi trend della primavera che vedono cuori e cuoricini ovunque.

Molti brand famosi di gioielleria e bigiotteria stanno proponendo da qualche tempo dei gioielli molto particolari nel loro genere. Si tratta di collane a girocollo fatta interamente di cristalli a forma di cuore messi in fila. Così anche per il bracciale, gli orecchini a cerchietto o pendenti e anche per gli anelli.

Un vero trend che vedremo probabilmente fino all’estate e che non possiamo lasciarci sfuggire. In fondo i cuori sono il simbolo dell’amore, quindi perché non iniziare con un regalo ad hoc per San Valentino?

