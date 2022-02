Non importa quanto siamo stati occupati durante il giorno o quanti impregni abbiamo ancora fino al weekend. Perché proprio in questi giorni ci si organizza per trascorrere il giorno di San Valentino con la persona amata. Non sempre si riesce a trovare il regalo perfetto, ma di sicuro saper prendere per la gola il nostro partner, non è da poco.

Non occorrono grossi sforzi, come ostriche e champagne per un San Valentino indimenticabile, bensì tanto amore in semplici ricette che tutti possono fare e con pochissimi ingredienti.

Prepariamo una cena perfetta ed economica in occasione di un giorno speciale

La prima cosa da fare è organizzare tutti gli ingredienti in casa per non avere sorprese all’ultimo minuto. Iniziare dall’antipasto che potrà essere una leggera e sfiziosa crostata salata pronta in soli 5 minuti. Oppure delle classiche tartine di pancarrè fatte con una fetta di salmone su un letto di maionese e rucola.

Passiamo al primo che sicuramente dovrà invitare a nozze il partner per una cena indimenticabile. Per questa occasione si può preparare non un classico risotto, ma con il mascarpone e con il pepe rosa, delizioso e raffinato.

Mentre per il secondo, non possiamo non procurarci un ananas e dei gamberetti per un piatto davvero straordinario che di sicuro sarà un successone.

Per il dolce, tra le tante ricette che possiamo preparare in poco tempo e con pochi ingredienti oltre alla classica torta di mele o tiramisù, possiamo puntare su questa crostata morbida di frutta che si lascia mangiare con gli occhi.

Ingredienti per il risotto

180 gr di riso Carnaroli;

100 gr di mascarpone;

1 lt di brodo vegetale;

20 gr di burro;

parmigiano;

buccia di mezzo limone;

olio extravergine d’oliva;

pepe rosa in grani;

sale fino.

Non solo ostriche e champagne a San Valentino per prendere per la gola il nostro partner, ecco 2 semplici ed economiche idee

Procedimento

Iniziare la preparazione tostando il riso in una padella antiaderente con un filo d’olio. Prendere i grani di pepe rosa e schiacciarli facendo pressione con la lama di un coltello e versarli in padella insieme ad un pizzico di sale. Quando il riso sarà ben tostato prendere il brodo e iniziare a versarne qualche mestolo fino a coprire il riso ed iniziare la cottura.

Con un cucchiaio di legno girare ogni tanto per evitare che il riso si bruci sul fondo e fino a quando non sarà cotto, aggiungere il brodo. Verso la fine della cottura, aggiungere il mascarpone ed infine mantecare con una noce di burro, il formaggio e la buccia di limone grattugiata.

Servire decorando con un filo d’olio extravergine d’oliva, qualche grano di pepe rosa e un po’ di limone grattugiato.