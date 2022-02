Con questo dessert pronto in un lampo e senza forno, faremo ingolosire davvero tutti. Questa particolare torta soffice è un’esplosione di gusto che non ci farà pentire di averla preparata. Pochi ingredienti e un procedimento facile e veloce per godersi il resto della giornata senza dover rinunciare a nulla.

Si tratta di una preparazione base che può essere farcita come meglio si vuole. Le più belle decorazioni sono quelle con la frutta ricoperta di cioccolata, come ad esempio le fragole e le scorzette di arancia e limone candita. Ma anche una decorazione fatta di tanti dolcetti già pronti. Come le barrette di cioccolato, cioccolati vari e così via possono abbellire con gusto questo fantastico dolce.

Ingredienti per la base

250 gr di biscotti secchi;

90 gr di burro fuso.

Ingredienti per la mousse

250 gr di mascarpone;

250 ml di panna fresca liquida;

nutella.

Un’esplosione di gusto con questa soffice torta da mangiare prima con gli occhi e poi con la bocca

Preparazione

Iniziare dalla base al biscotto con una tipica preparazione veloce che facciamo di solito con le cheesecake. Prendere i biscotti, frullarli finemente con l’aiuto di un mixer e nel frattempo sciogliere il burro a bagnomaria sul fuoco.

Quando entrambi gli ingredienti saranno pronti, unirli e stendere la base su una tortiera con cerniera ricoprendo il fondo con la carta da forno. Far aderire e livellare per bene l’impasto sul fondo per creare un perfetto biscotto. Lasciar riposa in frigorifero per circa 20 minuti, inserire la panna da montane nel freezer e passare al resto.

Prendere la nutella e scioglierla a bagnomaria sul fuoco. Quando sarà sciolta, prendere la tortiera con il biscotto appena fatto e spennellare un generoso strato e riporre nuovamente in frigorifero.

Adesso passare alla mousse, quindi prendere la panna dal freezer, versarla in una ciotola e con l’aiuto delle fruste elettriche montarla a neve. Successivamente prendere anche il mascarpone e a parte montarlo per qualche secondo con le stesse fruste elettriche.

Poi unire i due composti con una paletta in silicone con movimenti dall’alto verso il basso per non far smontare la panna. In questo caso, se vogliamo rendere la mousse ancora più buona, prima di miscelare i composti, aggiungiamo a piacere nel mascarpone qualche cucchiaio di nutella.

Arrivati fin qui, non resta che prendere la nostra base della torta dal frigorifero, e versare uno strato di mousse, livellare, lasciare rassodare per almeno 40 minuti in frigorifero. Successivamente, togliere la torta dalla tortiera e decorare a piacere con frutta, cioccolata e così via.

