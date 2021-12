Ecco il gioiello più ambito dalle donne da indossare su ogni outfit ed ottenere un effetto wow

La moda è davvero qualcosa di straordinario ed ogni anno è sempre diversa ed innovativa. Queste piccole novità, nel campo della gioielleria, vanno collezionate come i grandi classici intramontabili.

Un esempio che tutti conoscono è l’anello di Lady Diana che è tornato di moda nel 2021. Un grande zaffiro incastonato al centro con una corona di diamanti bianchi il tutto montato su un gambo in oro bianco elegante e raffinato.

Un vero gioiello senza tempo che tutte le donne dovrebbero indossare, come anche per questo simbolo del Proibizionismo degli anni ’20.

Ad oscurare i famosissimi ear cuff, che coprono tutto il padiglione dell’orecchio, sta spopolando questo tipo di bracciale mai visto prima. Non si tratta dell’inflazionato bracciale con il nome in “stile Ferragni” ma di un altro accessorio sorprendentemente innovativo. Un gioiello ambito dalle donne da indossare su ogni outfit per ottenere un effetto wow.

Il gioiello è uno straordinario bracciale che si sviluppa come evoluzione del bracciale e dell’anello. Un accessorio rivoluzionario per un concept particolarissimo. Il bracciale si chiama palm cuff ed è un molto comodo e versatile.

Questo bracciale creativo è davvero una evoluzione nella moda. Si avvolge nel palmo della mano per impreziosire il dorso, un po’ come il romantico bracciale baciamano con la differenza che il palm cuff non parte dal dito medio per finire al polso, ma impreziosisce solo il dorso della mano.

Il bracciale avvolge il palmo della mano in modo semplice con una classica linea dritta, magari tempestata di pietre, oppure più complessa, come due serpenti contrari che si incrociano senza toccarsi.

Insomma un vero e proprio gioiellino da indossare per ogni tipo di occasione ed è per tutte le tasche, basta guardare qualche proposta online per rendersi conto che è un accessorio davvero incredibile.