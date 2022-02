Momento davvero preoccupante per i mercati internazionali, in quanto dai livelli attuali potrebbero continuare a scendere anche di un ulteriore 10/15% in poche settimane/mesi.

Il nostro Ufficio Studi, continua a monitorare con attenzione 2 titoli nel settore cemento e calcestruzzo. Essi sono Buzzi Unicem e Cementir. Oggi torneremo a occuparci del primo, dopo che in data 11 gennaio, i prezzi venivano considerati un momento propizio per effettuare acquisti. Anzi, il miglior momento per farlo.

Qual è la nostra raccomandazione?

Buzzi Unicem è un titolo su cui poter puntare per rialzi anche superiori al 100% di lungo termine.

Il titolo (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta dell’11 febbraio al prezzo di 19,925 in ribasso dello 0,82% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 17,835 e il massimo a 20,27.

Buzzi Unicem è un titolo su cui poter puntare per rialzi anche superiori al 100% di lungo termine

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (15 giudizi) stimano un fair value a 27,06 euro per azione. I nostri calcoli invece, portano a un prezzo obiettivo in area 45 euro circa, in rialzo dal precedente giudizio di 41 euro.

Le nostre proiezioni per il 2022

area di minimo 17,55/18,01

area di massimo 23,15/24,77.

I nostri oscillatori si sono posizionati da circa un mese in un’area dove si potrebbe convalidare l’ipotesi che il minimo annuale sia stato già formato.

La nostra strategia di investimento e i livelli da monitorare

Dopo che fra la settimana del 17 e del 24 gennaio, i prezzi avevano rotto il forte supporto in area 19 euro e aver raggiunto il nuovo minimo annuale a 17,835, nell’ultima settimana si sono riformati swing rialzista.

Questo potrebbe essere un nuovo segnale di acquisto, anzi lo è con elevata probabilità.

Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore ai 18,545 saranno possibili ulteriori rialzi nei prossimi 1/3 mesi verso l’area 21,56 e poi 22,77/23,05. Un primo indizio ribassista si formerebbe invece con una chiusura giornaliera inferiore a 19,695.

Il nostro giudizio rimane inalterato ed è Strong Buy Long term.