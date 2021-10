Molti di noi sono abituati a vedere principalmente prodotti cinematografici americani. Infatti lo star system di Hollywood è il più famoso in tutto il globo. L’avvento però delle piattaforme digitali ha reso possibile vedere film e serie da tutto il mondo. In questo periodo ce n’è in particolare una coreana che sta per diventare la più vista di sempre. Infatti tutti stanno impazzendo per questa imperdibile serie Netflix che tiene incollati al divano. Vediamo insieme di cosa si tratta e se fa al caso nostro.

Stiamo parlando di “Squid Game” (in italiano letteralmente “il gioco del calamaro”). Il titolo si riferisce ad un gioco per bambini molto popolare in Corea del Sud. In nove lunghe puntate si seguono le vicende di Seong-Gi Hun, un uomo dalla vita distrutta. Nonostante dimostri almeno 40 anni, vive ancora con la madre ed è divorziato senza però avere l’affidamento della figlia. È pieno di debiti a causa di una tendenza infantile e ludopatica che lo porta a spendere tutti i suoi soldi.

Un giorno viene intercettato da un businessman in una metropolitana che gli propone uno strano gioco. Ad ogni turno è in palio un’altissima cifra di soldi. Il protagonista perde e ovviamente non può risarcire lo sconosciuto. Questo quindi gli propone di dargli uno schiaffo per ogni partita persa. Quando finalmente il personaggio principale riesce a vincere, l’altro gli dà i soldi e gli porge un biglietto da visita, spiegando che esistono molti altri giochi a cui può partecipare. Dopo aver speso tutto il denaro appena vinto e aver scoperto che non potrà più vedere la figlia, decide di dare una chance l’opportunità appena ricevuta.

Le prove spiegate

L’uomo, dopo essere stato rapito e addormentato, si risveglia in una caserma con altre centinaia di persone. Degli inservienti mascherati spiegano le regole e mostrano un montepremi da capogiro.

Il primo gioco è “un, due, tre, stella”. Inizialmente divertiti i partecipanti sgomitano per vincere fino a quando non si accorgono che chi perde viene effettivamente ucciso. A questa seguiranno altre prove:

la seconda è il “ppogi”, che consiste in estrarre da una forma di caramello la figura disegnata senza romperla. Molti sui social media hanno cercato di replicarla per testarne la difficoltà;

la terza è il tiro alla corda. Fino a questo momento ognuno ha giocato per sé, mentre ora si sono create per la prima volta delle squadre;

la quarta consiste nel gioco delle biglie. Questa è forse la più pesante da vedere perché si forma un team ma si gioca uno contro l’altro;

la quinta è un quiz televisivo chiamato “il ponte di vetro”;

la sesta infine è quella menzionata nel titolo;

