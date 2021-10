Solitamente i grandi marchi aggiornano di continuo la pagina dei lavori offerti. Questa volta è il turno di Apple, una fra le più note aziende nel settore informatico. Sono ricercati diversi profili, specializzati e non, in diverse città italiane. Fra queste spiccano Torino, Bologna, Milano, Firenze, Roma, Rimini e Grugliasco. Vediamo di seguito le nuove opportunità di lavoro con Apple richiedenti il solo diploma e senza limiti d’età. Non mancano mansioni interessanti anche per giovani neolaureati, grazie al programma Apple Store Leader Program.

Le proposte di lavoro di Apple coprono diversi profili e sono rivolte per lo più a diplomati, laureati o candidati dalla pari esperienza. Tuttavia, ci sono alcune offerte che non richiedono esplicitamente un titolo di studi inerente.

Ecco le offerte disponibili

Fra le opportunità presenti troviamo Business Pro, Creative, Esperto, Genius, Responsabile vendite e Specialista. Ognuna di queste domande presenta requisiti diversi sulla base del lavoro offerto. Ad esempio, per il posto di Responsabile vendite è richiesta una esperienza pregressa e comprovata, oltre alla conoscenza di una piattaforma CRM. In generale, per tutte le mansioni presenti è indispensabile la disponibilità da parte del candidato a lavorare in orari flessibili.

Nuove opportunità di lavoro con Apple richiedenti il solo diploma e senza limiti d’età

Alcune opportunità di lavoro di Apple, a differenza di quelle proposte sopra, non domandano esplicitamente esperienza pregressa o conoscenze particolari, oltre quelle innate.

Per il compito di Specialista non è fatta esplicita richiesta di un titolo di studi inerente o di diploma. Tuttavia, il candidato dovrà avere un forte interesse per la tecnologia e per i prodotti Apple. Seguono spiccate capacità di intrattenere e stimolare il cliente ed una eccellente comunicazione. In breve, lo Specialista accoglie il possibile compratore, propone soluzioni adatte alle esigenze di questo e configura i nuovi prodotti acquistati.

Anche per il lavoro di Genius non sono richiesti né diploma né laurea, né tantomeno è fatto esplicito riferimento all’età. Fra i requisiti fondamentali rientrano la capacità di mantenere compostezza e concentrazione ed un talento innato per il problem-solving. L’addetto Genius fornisce assistenza tecnica e consigli ai clienti Apple, oltre al valutare se un prodotto necessita di riparazione o sostituzione.

Il programma per i neolaureati

Giovani con laurea o titolo di studio equivalente, appassionati di Apple e fluenti nell’inglese, possono accedere al programma Apple Store Leader Program. I candidati selezionati seguiranno un corso di formazione della durata di due anni, al termine del quale avranno l’opportunità di candidarsi per profili specializzati.

