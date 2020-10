Netflix è la nuova frontiera della distribuzione cinematografica. Infatti per un modico prezzo mensile – dai 7,99 euro al mese fino ad arrivare a un massimo di 15,99 – permette di accedere a un ampio catalogo di film, documentari e serie tv. Tutto questo senza perdere di qualità: molti prodotti presenti su questa piattaforma hanno, infatti, raggiunto alti livelli di fama. Ma ci sono delle perle nascoste: ecco le tre serie targate Netflix che dovete assolutamente vedere.

Dark

Fra le tre serie targate Netflix che dovete assolutamente vedere, questa, forse è quella che ha riscontrato più successo. La popolazione della città tedesca di Winden assiste impotente a diversi omicidi di bambini che però presentano delle strane caratteristiche. I cadaveri presentano occhi anneriti e orecchie distrutte, ma soprattutto sembrano provenire da un’altra epoca sia per il vestiario che per degli oggetti che portano con sé. Non essendo presente nessuna condizione che possa giustificare la conservazione dei loro corpi, scatta un’indagine. Un gruppo di giovani del posto scopre che all’interno di una caverna, posta nei pressi di una centrale nucleare, è presente un varco spazio-temporale. Nel corso dei loro viaggi nel tempo scoprono delle verità sconvolgenti e il loro obiettivo finale: sventare l’Apocalisse. Una serie avvincente che tutti gli amanti dello sci-fi e dei thriller non potranno che amare!

Dracula, una serie originalissima

Il capolavoro di Bram Stoker viene ripreso in questa serie sia con rispetto che con originalità. In sole tre puntate questa serie riesce, infatti, a introdurre tre diversi archi temporali, fra cui uno ambientato nel ventunesimo secolo. Nei nostri giorni la sfida avviene fra il famoso conte transilvanico e la suora Agatha Van Helsing, parente del più famoso dottore. Le ottime prove attoriali di Claes Bang e di Dolly Wells rendono la trama ancora più avvincente.

Unorthodox

Agli albori del 2000 la giovane Esther, nata e cresciuta all’interno di una comunità ebraica ultraortodossa, si sposa con il suo coetaneo Yanky. Oppressa dal marito e dalle rigide regole della sua realtà newyorkese, decide di fuggire per inseguire un suo sogno coltivato in gran segreto: studiare musica. La giovane donna approda a Berlino e riesce ad ottenere una borsa di studio presso un famoso conservatorio. Il suo passato però torna a cercarla.

Ecco tre serie targate Netflix che dovete assolutamente vedere. Vi è piaciuto questo articolo? Allora non perdetevi le tre serie anime da guardare assolutamente.