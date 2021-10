Una dieta ricca di alimenti a base vegetale assicura l’apporto di molti nutrienti fondamentali per l’organismo. Tuttavia, non per tutti le verdure rappresentano il piatto ideale. Al contrario, c’è chi non tollera il sapore di alcune varianti e difficilmente riesce ad inserirle nel proprio piano alimentare. Come incrementare, dunque, il consumo di ortaggi e prodotti della natura senza rinunciare al gusto? Esiste una soluzione semplice e pratica da utilizzare in cucina. È davvero straordinario questo trucco per mangiare più verdure ogni giorno anche quando piacciono poco e vediamo di cosa si tratta.

Questa è una stagione dell’anno molto ricca di prodotti vegetali

Per alcune persone inserire le verdure nella propria dieta diventa spesso una difficoltà legata a gusti e sapori che non sempre si riescono a conciliare. In natura esistono moltissime varietà di vegetali che presentano caratteristiche, consistenze e sapori assai diversi.

Chi predilige il consumo di prodotti biologici, al momento della spesa deve porre attenzione ad alcuni aspetti nella scelta dei prodotti. In un approfondimento abbiamo infatti spiegato come riconoscere frutta e verdura di origine biologica.

L’autunno è una delle stagioni dell’anno particolarmente ricca di verdure che si possono portare in tavola. Un esempio sono le verdure cruficere che sono ricche di antiossidanti e molto versatili in cucina. Un’altra verdura estremamente diffusa, attorno alla quale si intrecciano anche racconti di origine popolare, è la zucca. Un modo alternativo e divertente per portarla in tavola e farla gustare a tutta la famiglia lo abbiamo proposto nell’articolo: “Uno sfizioso antipasto veloce e facile da preparare con soli 3 ingredienti economici”. Ebbene, come riuscire a portare in tavola le verdure ogni giorno e farle mangiare anche a chi solitamente le scansa?

Straordinario questo trucco per mangiare più verdure ogni giorno anche quando piacciono poco

Molto spesso, chi cerca di evitare le verdure riferisce di non gradire alcuni specifici sapori. In questo caso, delle perfette alleate in cucina sono le spezie. Molte verdure si prestano ad essere saltate in padella ed aromatizzate con le spezie che più si preferiscono. In questo campo, di sapori e di profumi ce ne sono davvero tanti e ciascuno può scegliere quello più vicino alle proprie preferenze.

Le spezie, oltre ad esaltare i sapori delle pietanze, possono anche aiutare ad utilizzare meno sale in cucina. L’aggiunta di polveri o rametti secchi infatti contribuendo ad esaltare i sapori, comporta quasi automaticamente l’ulteriore aggiunta di sale.

Un ulteriore vantaggio per chi deve prestare attenzione anche ad una dieta iposodica. Combinando le spezie che più si amano con le verdure, è possibile dare vita a piatti davvero creativi e ricchi di sapore.

