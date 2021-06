Tantissime persone sono appassionate di storia ma non hanno il tempo, o la pazienza, per leggere libri accademici o guardare documentari sulla materia. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo presentare un metodo alternativo per potersi godere un po’ di storia comodamente seduti sul divano. Infatti, non tutti lo sanno ma sono queste le serie Tv su Netflix che ogni amante della storia non dovrebbe assolutamente perdersi. Scopriamo assieme di quali serie stiamo parlando.

Le saghe storiche inglesi che hanno tenuti gli spettatori con il fiato sospeso

“The Crown”

Non ci sono dubbi che alcune delle serie storiche più acclamate dell’ultimo periodo si svolgano in terra inglese. Tra queste, non si può non citare “The Crown”, piccolo capolavoro acclamato sia dalla critica che dal pubblico.

Seguiremo così la storia di Elisabetta II e della famiglia reale britannica in uno dei periodi storici più interessanti della storia inglese. Quattro stagioni capaci di tenerci incollati alla poltrona e rivelarci un lato meno “pubblico” delle vicende dei reali inglesi.

“Downtown Abbey”

Un’altra piccola gemma del piccolo schermo, famosissima ed apprezzata da molti spettatori di ogni età, è sicuramente “Downtown Abbey”.

Attraverso questa serie potremmo vivere la storia di una famiglia aristocratica inglese all’inizio del ventesimo secolo, gettando uno sguardo su un periodo di profondi cambiamenti.

Imperdibile per chi vuole scoprire la vita di ogni giorno e le usanze di un mondo ormai irrimediabilmente perduto.

“Vikings”

Gli amanti delle saghe familiari e della storia del primo Medioevo non dovrebbero assolutamente perdersi “Vikings”. Questo gioiello televisivo ideato dalla mente creativa di Michael Hirtst ci porterà, infatti, alla scoperta delle gesta di Ragnar Loðbrók e dei suoi figli.

Intrighi, avventura e combattimenti sono alcuni degli elementi che rendono questa serie Tv appassionante e godibile anche per i meno appassionati a questo periodo storico.

“Barbarians”

Infine, gli amanti della storia antica non potranno perdersi la serie Tv “Barbarians”, produzione tedesca che segue una parte della storia del condottiero Arminio. Avremo così la possibilità di vedere con occhi decisamente diversi da quelli a cui siamo abituati una parte importante della storia romana.

