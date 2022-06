Tutti si innamorano di questa spiaggia dal colore straordinario, con un mare cristallino e dove andare in vacanza conviene

L’obiettivo di molti è andare in vacanza al mare senza spendere troppo. Soprattutto per chi ha necessità di muoversi in alta stagione la sfida potrebbe apparire complicata. CI sono, però, territori che riescono ad avere offerte molto interessanti. Questo perché, pur avendo luoghi bellissimi, non hanno raggiunto il livello di considerazione di altre regioni. E allora tanto vale approfittarne per andare a visitare, ad esempio, la Calabria. La regione custodisce tantissime bellezze. Una di queste è Isola Capo Rizzuto, sulla costa jonica in provincia di Crotone.

Tutti la conoscono per il bellissimo castello e per il suo mare. Lì si trova “Le Cannella” e tutti si innamorano di questa spiaggia dal colore incredibile.

Un altro meraviglioso angolo di Calabria

Non è molto lontana dalla più famosa Le Castella e fa parte a pieno titolo di un litorale che incanta tutti per la sua bellezza e la qualità del mare. Quello che, però, la contraddistingue è l’aspetto cromatico. Questo tratto di spiaggia è, infatti, caratterizzato da una sabbia fine il cui colore tende al rosso, partendo da sfumature di dorato. Sembra quasi superfluo mettere in rilievo la possibilità di fare il bagno in un mare cristallino.

Al piacere di potersi godere un giorno di mare come da poche altre parti, si abbina la possibilità di far gioire l’occhio.

Il rosso della spiaggia che quasi si riflette sull’acqua limpida offre la sensazione di benessere tipica di chi sa di potersi godere un luogo unico. A completare il quadro c’è una vera e propria cornice: la vegetazione che c’è intorno alla spiaggia che è lunga e stretta.

Chi la sceglie come luogo per andare al mare beneficia anche del privilegio di vivere un’atmosfera da natura incontaminata. Tra gli aspetti da sottolineare è che la spiaggia di Le Cannella è all’interno di un comune che ha ottenuto la Bandiera Blu nell’anno 2022.

Le Cannella, negli ultimi anni, ha avuto grande apprezzamento anche per essere una spiaggia libera. Si trova, però, in una zona dove ci sono tante strutture ricettive. Questo rende assolutamente consigliabile alloggiare nelle vicinanze e passare una giornata in questo luogo magico.

Qualora ci si voglia recare in Calabria, c’è sempre la possibilità di scegliere degli alloggi in comuni che (a torto) non sono molto noti a livello nazionale ma che magari hanno un mare stupendo. Spesso sono, inoltre, collocati in zone strategiche, da cui ci si può facilmente muovere verso le aree di maggiore movida o con gli eventi più importanti. È ad esempio il caso di Caulonia, che finalmente nel 2022 sta acquisendo la rilevanza che merita dopo aver ricevuto anch’essa la Bandiera Blu.

