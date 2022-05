Godere di un mare straordinario e senza spendere una fortuna si può. A patto che, ovviamente, si venga a conoscenza di realtà che devono ancora guadagnarsi la meritata ribalta nazionale. Che poi, per certi versi, è un po’ la storia della Calabria, un posto baciato dalla fortuna in quanto a bellezze naturali e che ancora non gode della stessa considerazione di altre Regioni.

Per le vacanze dell’estate 2022 in questa località di mare fresca di Bandiera Blu si può alloggiare a prezzi bassissimi e godere di tanti eventi nelle vicinanze

Nel frattempo, però, c’è un’occasione importante per quanti vogliono organizzare le vacanze dell’estate 2022 e godersi un mare con pochi eguali a prezzi contenuti. E non si tratta di una scelta a scatola chiusa, perché lo spunto arriva direttamente dall’ultima assegnazione delle Bandiere Blu.

Tra le new entry c’è infatti Caulonia. 7.000 abitanti, è situata nell’alto Jonio della città metropolitana di Reggio Calabria. Il Comune, come altri di quelle zone, parte dalle colline e arriva fino al mare. Dalle montagne delle Serre giunge fino a dove lo Jonio bagna le straordinarie spiagge sabbiose di Caulonia Marina. Un paesaggio fantastico che oggi si è consacrato tra le località marine emergenti. Questo grazie ad acque cristalline, spazi per bagnanti estremamente puliti, servizi offerti e approdi turistici. È stata una sorta di ciliegina sulla torta per un posto che di occasioni e motivi di interesse ne offre a iosa.

Tra il clima più fresco della Valle dello Stilaro e dell’Allaro e la costa si incastrano tanti elementi di grande rilevanza storica. Grazie ad un percorso iniziato tanti secoli fa quando in questo territorio risiedeva l’importante città magnogreca di Kaulon.

Destinazione ideale per tutti

È un luogo in cui si può riscontrare il fascino del borgo montano e l’eccezionalità della costa calabra. Oggi c’è l’occasione di ammirare qualche resto del periodo greco, le tracce architettoniche della storia medievale del luogo e una serie di monumenti che meritano di essere visti dal vivo.

Andando, inoltre, a dare un’occhiata alla disponibilità di alloggi nei mesi estivi nei maggiori siti del settore si vedono prezzi che si fatica a non notare per la loro convenienza rispetto ad altre località. Caulonia è, inoltre, la meta ideale sia per famiglie, per giovani e persone di qualsiasi età. Questo perché sa essere sia un luogo tranquillo che una destinazione ideale per chi vuole divertirsi.

Per questa seconda esigenza, in particolare, si colloca al centro di una zona particolarmente viva dal punto di vista delle attrazioni per chi cerca luoghi di divertimento. Basti pensare che, a soli dieci chilometri, c’è un’altra realtà destinata a far parlare molto di sé. A Roccella Jonica, infatti, ci sarà un ricchissimo programma di eventi, di cui partendo da Caulonia si potrà tranquillamente partecipare. Per le vacanze dell’estate 2022 la Calabria è un posto da considerare anche per la presenza altri posti fantastici come ad esempio Scilla.

Lettura consigliata

Per le vacanze dell’estate 2022 da visitare assolutamente questa bellissima località italiana con mare limpido e cristallino e spiagge sabbiose e dove vistare monumenti interessanti e deliziare il palato con alcune specialità