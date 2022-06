Un vero viaggiatore non dovrebbe mai smettere di sorprendersi ed emozionarsi. E in Italia ci sono diverse occasioni per non perdere questa opportunità. L’unica necessità è che si dia visibilità a luoghi che ne meritano tanta. Ad esempio, in questa località da visitare assolutamente ci sono almeno due elementi che le regalano eccezionalità. Una è il Musaba, l’altra è la possibilità di mangiare lo stocco nel segno della tradizione. Senza dimenticare, ovviamente, la bellezza del borgo. SI chiama Mammola ed è ai piedi di una montagna tutta da scoprire come l’Aspromonte.

La bellezza dell’arte

IL Musaba è un vero e proprio museo a cielo aperto. Visitarlo non è un modo per trascorrere delle ore interessanti, ma un’esperienza di vita. Un luogo in cui si fondano arte moderna e antica, sviluppatosi attorno ad un affascinante complesso monastico risalente addirittura al X secolo.

Nel cuore della Locride, Nick Spatari e Hiske Mass alla fine degli anni ’60 hanno ridato vita ad un’area abbandonata. Oggi è un un’area di sette ettari dove si trovano produzioni di tanti artisti, anche di livello internazionale. Ci sono opere monumentali, installazioni e diversi elementi che catturano occhi e attenzioni degli osservatori.

L’atmosfera è così bella da sembrare surreale. Chiunque resterà ammaliato da esplosioni di colori e opere che regalano a questo sito un posto di prestigio nella considerazione di chi di arte se ne intende.

In questa località da visitare assolutamente c’è un museo ricco d’arte e immerso nella natura di cui tutti si innamorano

Ad un sito artistico di alto livello si abbina, però, anche una tradizione culinaria riconosciuta. Lo stocco di Mammola è il prodotto tipico dell’area, un alimento molto consumato nella zona di Reggio Calabria.

Da quelle parti questo stoccafisso si cucina con ricette che provengono da una tradizione secolare. Si beve, tra l’altro, con il vino rosso, pur essendo pesce. In zona, oltre a trovare ristoranti che cucinano piatti prelibati, ogni anno si tiene anche la sagra dedicata.

Questa località ha, però, anche un bellissimo borgo da visitare, oltre ad essere un Comune con una lunga ed interessante storia. Sull’altopiano della Limina, inoltre, è presente il santuario di San Nicodemo, altro luogo importante. Mammola, tra l’altro, è a pochi passi da Roccella, Comune che quest’estate ha avuto ancora la Bandiera Blu e presenta un programma ricco di eventi. Motivo in più per organizzare una vacanza in questa porzione d’Italia.

Lettura consigliata

Per le vacanze dell’estate 2022 in questa località di mare fresca di Bandiera Blu si può alloggiare a prezzi bassissimi e godere di tanti eventi nelle vicinanze