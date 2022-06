In questi giorni si sta parlando molto della Super Luna delle fragole e degli effetti che avrà sull’oroscopo. Tuttavia, giugno si sta rivelando un mese particolarmente frenetico dal punto di vista astronomico e astrologico. Infatti, in questi giorni, il nostro cielo è teatro di tantissimi eventi, alcuni dei quali rarissimi ed estremamente importanti.

Tra questi, rientra sicuramente la congiunzione tra 5 pianeti del nostro Sistema Solare, ossia Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Questo evento raro, che è avvenuto l’ultima volta nel 2004, è osservabile praticamente ogni giorno. Tuttavia, sarà ben visibile, anche ad occhio nudo, 45 minuti prima dell’alba nella mattina del 16 e del 25 giugno. Se si pensa quindi che questo allineamento si ripeterà di nuovo nel 2040, varrà davvero la pena, almeno per gli appassionati, di svegliarsi in tempo per godersi lo spettacolo.

Questo evento astronomico, comunque, avrà delle ripercussioni anche su alcuni segni dello zodiaco, che verranno investiti da tantissima fortuna. Nelle prossime righe vedremo quali saranno e cosa dovranno fare per mantenere questo stato di grazia per tutta l’estate.

Dopo ben 18 anni apparirà nel cielo questo rarissimo allineamento di pianeti che garantirà fortuna e benessere economico a questi 3 segni zodiacali

Nei prossimi giorni, il Sistema Solare sarà particolarmente benevolo con i nati sotto il segno del Sagittario. Questi ultimi, oltre ad avere il plenilunio nel segno, godranno di un’immensa fortuna non solo per tutto il mese di giugno, ma anche per tutta l’estate. Ottimo sarà soprattutto il bilancio economico che, grazie ad aumento delle entrate, garantirà una maggiore serenità nel corso delle vacanze.

Oltre al Sagittario, anche per la Bilancia si prevedono dei mesi scoppiettanti dal punto di vista lavorativo. Finalmente, inizieranno a concretizzarsi tante idee e progetti che, a settembre, con la ripresa delle attività, cominceranno a fruttare guadagni piuttosto cospicui. Le vere soddisfazioni, però, inizieranno ad arrivare verso la fine del mese, quando l’influenza negativa di Marte non sarà più un problema.

Un altro segno di fuoco ricoperto d’oro

Questo allineamento di pianeti che dopo ben 18 anni apparirà nel cielo di giugno, porterà tantissima fortuna anche per un altro segno di fuoco, ossia il Leone. Per quest’ultimo, a parte l’opposizione quasi ininfluente di Saturno, tutti i Pianeti saranno favorevoli e infonderanno tanta forza, energia e salute.

L’oroscopo dell’estate sarà praticamente da primi in classifica sia in ambito lavorativo, che sentimentale. Il continuo studio e la perseveranza, alla fine, ripagano sempre e, continuando su questa strada, arriveranno tantissime altre soddisfazioni.

