Continuano ad arrivare buone notizie per quanto riguarda il mercato del lavoro nazionale e per chi è in cerca di una nuova occupazione. Il settore pubblico e privato hanno recentemente iniziato importanti campagne di reclutamento su tutto il territorio. Allo stesso tempo importanti multinazionali stanno scegliendo l’Italia per investire, creando nuove opportunità anche per diplomati e neolaureati. E finalmente sembra smuoversi qualcosa anche tra gli atenei italiani perché arrivano 2.600 nuovi posti di lavoro divisi tra varie Università. Nuovi posti dedicati sia a laureati che a diplomati. Vediamo di cosa si tratta e i requisiti per candidarsi a una delle posizioni aperte.

La nuova campagna di reclutamento nelle Università

Lo scorso 6 maggio è stato pubblicato un nuovo Decreto ministeriale dedicato al rinforzamento degli organici nelle Università italiane. Un documento che da avvio a una campagna di reclutamento divisa in 4 fasi che riguarda professori, addetti all’amministrazione ed esperti di ricerca.

Notevole l’importo delle risorse stanziate per il nuovo piano che ha una durata quinquennale e che integrerà la campagna di assunzioni già previste. Per il solo biennio 2022-2023 verranno affidati alle Università la bellezza di 300 milioni di euro che porteranno all’assunzione di 2.600 persone. Nei due anni successivi gli stanziamenti saranno di 340 milioni. Cifra che scenderà a 50 milioni nel 2025 e nel 2026.

Le risorse serviranno proprio per ampliare gli organici a ogni livello. Obiettivo dichiarato quello di migliorare l’efficienza della comunicazione tra personale, docenti e studenti e di portare l’Università italiana a livello di quelle continentali.

Si rinforzeranno in particolare i settori cosiddetti STEM. Ovvero gli atenei che hanno corsi formativi dedicati alle scienze, alle tecnologie, alle varie branche dell’ingegneria e della matematica.

Arrivano 2.600 nuovi posti di lavoro nel mondo dell’università per diplomati, laureati e amministrativi

I nuovi posti di lavoro saranno assegnati con la procedura del concorso pubblico. Concorsi che riguarderanno la ricerca di nuovi professori e nuovi bandi per la ricerca. Accanto a essi ci saranno opportunità per esperti di amministrazione e personale tecnico. Opportunità notevoli, quindi, sia per chi ha una laurea, un dottorato o semplicemente un diploma.

Il Decreto ministeriale affida a ogni università la propria procedura di ricerca e nei prossimi giorni dovrebbero uscire i primi bandi ufficiali. Tutti i nuovi bandi saranno comunque disponibili sui siti web dei singoli istituti e sulla Gazzetta Ufficiale.

Se siamo interessati a candidarci il consiglio è quello di seguire la sezione dedicata ai bandi di concorso delle varie Università.

