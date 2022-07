Tutti puliscono pavimenti, bagno e piastrelle ma pochi li profumano e igienizzano con il rimedio delle nonne 

La pulizia della casa richiede una particolare attenzione in questo periodo estivo. È più facile che entri polvere e che gli insetti si introducano in cucina alla ricerca di cibo. Bisognerà allora eliminare qualsiasi traccia di alimenti dal pavimento e dai piani cottura.

Nel bagno poi possiamo trovare tracce di calcare un po’ dappertutto. Sui vetri del box doccia, sui rubinetti dei sanitari e al fondo del water, si accumulano macchie di diverso colore.

Un altro punto della casa, che bisogna pulire più spesso, sono le tapparelle e le persiane. Toglieremo prima la polvere con un panno inumidito o una spugnetta. Poi passeremo dell’aceto di vino bianco con un panno in microfibra. Potremo diluire l’aceto in parti uguali con l’acqua.

Azione anticalcare

Questo è un rimedio abbastanza universale per diversi tipi di pulizia. Inoltre si può utilizzare tranquillamente, anche per il bucato. Si può impiegare al posto dell’ammorbidente. La sua azione anticalcare renderà i panni del bucato più morbidi.

È proprio la sua azione anticalcare, che lo rende utile anche per pulire la rubinetteria e i sanitari. Infatti tutti puliscono pavimenti, bagno e piastrelle anche con l’aceto. Tuttavia, pur essendo un rimedio abbastanza universale, non va usato su due tipi di superfici. A volte, in cucina, c’è un piano di lavoro fatto con lastra di marmo. Proprio su questo non va utilizzato l’aceto.

Sono proprio due materiali che si oppongono. L’aceto è un acido, mentre il marmo è una base. Utilizzando sempre l’aceto per pulire il marmo, lo vedremo sempre più corroso. Anche l’alluminio non va pulito con l’aceto.

Si può provvedere ad una buona pulizia di casa, con un rimedio utile anche per igienizzare. In genere per le pulizie di casa si parla non tanto di disinfettare, quanto di igienizzare. Disinfettare implica l’eliminazione quasi totale di batteri e virus presenti sulle superfici. È un’operazione piuttosto specifica. Igienizzare invece indica una superficie pulita a fondo, su cui è possibile lavorare con tranquillità.

Prendiamo allora mezzo litro d’acqua, 40 grammi di alcol per uso domestico, 20 gocce di olio essenziale dell’albero del tè. A questi aggiungeremo 20 gocce di olio essenziale di lavanda o di limone. Questi prodotti hanno un buon potere igienizzante.

Mettiamo gli oli essenziali nell’alcol, in modo che si sciolgano. Poi aggiungiamo l’acqua e versiamo il tutto in uno spruzzino. Creiamo così un detergente utile per diversi usi. È una soluzione che si rivela adatta per le superfici lavabili della casa. Tra queste le piastrelle del bagno, quelle porcellanate dei sanitari, i box doccia, la guarnizione della lavatrice, i pavimenti ecc. Rimarremo stupiti dal profumo di questo prodotto casalingo e dalla sua forza pulente.

