Praticare dell’attività fisica con regolarità vuol dire scegliere di vivere meglio e in salute. Infatti, il movimento agirebbe sulla nostra mente allontanando stress, ansie e migliorando il sonno. Ma potrebbe anche abbassare la pressione, tenere sotto controllo i livelli di colesterolo, rafforzare le ossa e migliorare la qualità della vita.

Naturalmente l’attività fisica potrebbe anche aiutare a farci perdere i chili in eccesso, ridurre il grasso addominale, tonificare gambe e glutei.

Muoversi è piacevole e salutare. Possiamo farlo in ogni momento della giornata, senza andare necessariamente in palestra o in qualche struttura sportiva.

Sarà sufficiente camminare, andare in bicicletta, salire le scale o fare le pulizie di casa. Ovviamente, per dimagrire dovremmo anche abbinare un’alimentazione sana ed equilibrata.

Tonificherebbe tutti i muscoli dalla testa ai piedi questo semplice esercizio da fare in pochi minuti

Cercare di perdere peso e ridurre la cellulite è il sogno di molte donne. Infatti capita, che quel chilo di troppo non ci faccia sentire a nostro agio. Spesso è talmente forte il malessere che non ci permette di indossare con serenità il costume da bagno.

Per dimagrire velocemente molte donne si affidiamo ai consigli del web. Ma facciamo attenzione, perché le diete che promettono di perdere i chili rapidamente e senza sforzo, potrebbero non funzionare o danneggiare la salute. Cerchiamo di non farci prendere in giro, ma affidiamoci alle cure di un dietologo serio e qualificato.

L’esercizio fisico è fondamentale per modellare il corpo. Se gli impegni ci impediscono di andare in palestra, possiamo tranquillamente allenarci anche in casa. Non servono attrezzi particolari ma solo costanza, pazienza e forza di volontà.

Ad esempio, un esercizio che aiuterebbe ad allenare sia la parte alta che quella bassa del corpo è il crab walk o camminata del granchio.

Un esercizio completo e molto versatile da fare nel salotto di casa. La camminata del granchio migliorerebbe la stabilità della spalla, ma agirebbe anche sulle braccia, gambe e addominali.

Come si esegue

L’esercizio è molto semplice, ma anche impegnativo.

Sediamoci per terra, pieghiamo le gambe e spostiamo le mani dietro la schiena con le dita rivolte verso i piedi. Stringiamo i glutei, contraiamo gli addominali e solleviamoci dal pavimento. Sosteniamoci sia sulle gambe che sulle mani. Cominciamo a camminare all’indietro e poi in avanti, poggiando prima il tallone e poi tutta la pianta del piede.

Ricordiamo di tenere le braccia dritte, non fare passi troppo grandi e distribuire per bene il peso.

Eseguiamo il crab walk per 20 secondi e aumentiamo gradualmente nei giorni successivi. Questo semplice esercizio in poco tempo tonificherebbe tutti i muscoli dalla testa ai piedi.

