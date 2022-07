Guardare il cielo e leggervi i segni del proprio destino è un’azione antica come il Mondo. Ci chiediamo se la fortuna sarà dalla nostra parte o quando tornerà ad esserlo. Speriamo che una giornata anonima si trasformi sotto il magico tocco della dea bendata. Perché sappiamo come una spintarella o un sorriso della fortuna possa aiutarci a vivere con leggerezza e a realizzare i nostri sogni. Cosa ci riservano gli astri in questo periodo di inizio estate? Andiamo a scoprirlo.

Lunghe serate estive in riva al mare

La fortuna toccherà magicamente Gemelli e Sagittario che stanno vivendo un periodo particolarmente felice. I pianeti favoriscono da tempo i Gemelli che si sentono in forma e pieni di idee brillanti in questo periodo di inizio estate. Magari l’energia fisica risente del gran caldo ma la mente è vigile ed attiva, pronta a sfornare idee geniali e soluzioni sorprendenti. Pronti dunque a godersi l’estate con serate lunghe e divertenti all’aperto o in riva al mare. E a vivere alla grande le vacanze organizzando finalmente un viaggio che stimoli corpo e mente. La vita sentimentale sarà vivace e piena di incontri interessanti. I single potrebbero incontrare la persona giusta, quella che fa palpitare il cuore e chiude lo stomaco. Gli astri consigliano di assaporare questi momenti irripetibili ma di riflettere con calma prima di prendere decisioni definitive.

La fortuna toccherà magicamente Gemelli e Sagittario e un altro segno che incontrerà l’amore a luglio

Periodo particolarmente felice anche per i Sagittario che da tempo godono di una fortuna sfacciata. In questo periodo di crisi, mentre tutti faticano a trovare un’occupazione, loro ricevono proposte a non finire e grandi gratificazioni anche nelle finanze. Sull’onda del successo saranno pazienti e generosi anche con i colleghi invidiosi e competitivi e li disarmeranno con il sorriso. Momenti felici anche in famiglia dove non si ha voglia di litigare con nessuno, nemmeno con la suocera. Bandite definitivamente le tensioni.

E il grande fortunato in amore? Gli astri promettono un’estate scintillante ad alcuni segni in particolare che potrebbero trovare l’anima gemella. Vivranno bellissime esperienze romantiche sicuramente i Cancro che avranno l’opportunità di incontrare tante persone e forse l’altra metà del cielo. I single avranno storie cariche di emozioni e toccheranno il cielo con un dito. L’amore, si sa, è meraviglioso. Per le coppie stabili ci saranno momenti magici che rinverdiranno l’amore e gli toglieranno le rughe dell’abitudine. L’estate sarà fantastica.

