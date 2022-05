Nelle pulizie domestiche è sempre bene prendersi cura di quelle parti della casa meno curate nell’ordinario. Tra queste abbiamo le tapparelle e le persiane. Ora che comincia a fare caldo, sono un sistema che aiuta a creare un po’ di fresco in casa. Tapparelle e persiane saranno a breve degli oggetti della casa molto utilizzati quindi. In genere sono adatti per creare privacy a sera, quando si accendono le luci di casa. Si abbassano allora e si rialzano al mattino. In estate il loro utilizzo è più vario. Servono anche a filtrare la luce che entra in casa, creando così quella zona d’ombra che porta più frescura.

Sono due i sistemi a finestre e balconi che si usano in Italia: le tapparelle e le persiane. Le tapparelle corrispondono a quelle che si avvolgono all’interno di un cassonetto posto in alto. Si tira allo scopo un laccio esterno che le avvolge. Per questo motivo sono dette anche avvolgibili. Le persiane invece sono poste accanto alle finestre e sono costituite da tante lamelle orientabili. Creano così un filtro alla luce, più o meno regolabile in intensità. È bene pulire ogni tanto tapparelle e persiane dalla polvere. Soprattutto quando comincia il caldo, momento in cui, come detto, si usano più spesso.

Persiane e tapparelle ripulite dalla polvere e splendenti con questo rimedio profumato che non è il bicarbonato

Per ripulire per bene persiane e tapparelle possiamo utilizzare l’aceto di vino bianco o l’aceto bianco. L’aceto, oltre a pulire dalle macchie, ha anche un’azione disinfettante. Questa azione è conosciuta fin dall’antichità e spesso veniva utilizzato nelle campagne di guerra per disinfettare le ferite. Si può utilizzare anche per disinfettare la frutta, immergendola in una soluzione di acqua e aceto in parti uguali per 10 minuti.

Ora, per pulire le persiane e le tapparelle, procediamo così. Assorbiamo prima la polvere passando una spugnetta inumidita con acqua tiepida e aceto. L’umidità della spugna permette meglio alla polvere di attaccarsi ad essa. Si evita così che sfugga, disperdendosi nell’ambiente. Fatto questo, ripassiamo con una soluzione di acqua tiepida e qualche goccia di olio essenziale profumato. Si può anche nebulizzare attraverso uno spruzzino. Avremo così delle persiane e tapparelle ripulite dalla polvere e splendenti, nonché igienizzate.

Tra gli oli essenziali, potremmo scegliere quello dell’albero del tè. Ha un forte potere disinfettante, utile se le persiane sono molto sporche. Oppure un olio essenziale fresco come ad esempio agli agrumi. Applicato l’olio, poi asciughiamo con un panno. Facciamo attenzione a pulire bene non solo la parte superiore delle persiane, ma anche la zona inferiore. Con questo sistema, tapparelle e persiane torneranno a risplendere e a profumare.

