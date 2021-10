Il corretto funzionamento del nostro organismo si basa su molte variabili. Se abbiamo la fortuna di essere in generale dei soggetti sani, però potremmo comunque avere alcuni piccoli problemi. Spesso questi sono dovuti alla scarsità di nutrienti e possono essere corretti con una alimentazione ad hoc e delle buone abitudini. Infatti in molti casi le mancanze di alcuni nutrienti possono portare a spiacevoli conseguenze. Ad esempio apatia, indebolimento e dolori muscolari potrebbero essere dovuti alla carenza di questa preziosa vitamina. Al contrario però anche gli eccessi non sono privi di rischi. Infatti, tutti pensano che faccia bene, ma un eccesso di questa vitamina potrebbe portare a gravi problematiche. Vediamo insieme di quale si tratta e perché è importante non assumerne una quantità eccessiva.

I benefici riconosciuti dell’acido ascorbico

Stiamo parlando nello specifico della vitamina forse più famosa, quella appartenente al gruppo C. Questa è presente in alcuni cibi: gli agrumi, in particolare le arance, gli spinaci, i broccoli e i kiwi. È nota ai più per innalzare le difese immunitarie e per avere anche degli effetti antiossidanti. Questi ultimi, oltre ad essere utili in campo medico, sono anche sfruttati in quello estetico. Infatti abbiamo già visto come questa vitamina perfetta per ottobre aiuta a rendere la pelle splendente e giovane. La dose consigliata oscilla attorno ai 90 mg per gli uomini e di invece a circa 70 mg per il sesso femminile. Questo fabbisogno potrebbe variare se il soggetto si trova però in stato di gravidanza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tutti pensano che faccia bene, ma un eccesso di questa vitamina potrebbe portare a gravi problematiche

Però, come tutto, gli eccessi non fanno mai bene. Infatti spesso molti assumono autonomamente e senza consultarsi con il medico degli integratori a base di questa sostanza. Secondo l’Humanitas questa pratica per quanto possa sembrare innocua potrebbe portare però ad alcuni problemi. Un eccesso di vitamina C infatti può provocare calcoli renali, crampi addominali, gastrite e bruciori di stomaco. Altri sintomi che possono essere sottovalutati sono improvvise vampate di calore, frequenti mal di testa e una generale sensazione di indebolimento. Infine una dose troppo ingente può anche agevolare l’assorbimento del ferro. Un’overdose di questo minerale è ugualmente problematica, prima di tutto perché interferisce con lo zinco, poi perché può provocare svenimenti, costipazione e problemi allo stomaco. Sempre secondo il sito del famoso ospedale assumere troppo ferro potrebbe anche portare a coma e convulsioni.

Approfondimento

Questa preziosa spezia è una miniera di preziose vitamine e aiuta a ridurre gli zuccheri nel sangue