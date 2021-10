Molti di noi oramai hanno perso la tintarella accumulata nei mesi di luglio e di agosto. Infatti piano piano siamo più o meno tutti ritornati ai nostri normali livelli di melanina. La nostra epidermide però dopo essere stata sottoposta a un’intera stagione di stress, ha bisogno di alcune cure per risultare al proprio meglio. Per questo oggi diamo un utile consiglio per migliorarne la consistenza. Infatti questa vitamina perfetta per ottobre aiuta a rendere la pelle splendente e giovane. Vediamo dunque insieme di che cosa si tratta.

L’importanza e l’utilità dell’acido ascorbico

Stiamo parlando di quella di tipo C. Questa è particolarmente famosa proprio perché riveste un ruolo importante per il nostro organismo. Infatti apatia, indebolimento e dolori muscolari potrebbero essere dovuti alla carenza di questa preziosa vitamina. Inoltre secondo l’Humanitas è anche in grado di ridurre la durata degli episodi influenzali. Le sue qualità però non sono solo applicate nella salute, ma anche nel campo del beauty. Infatti, sempre stando agli studi del famoso ospedale, questa sostanza possiede anche una funzione antiossidante e partecipa alla biosintesi del collagene. Vediamo insieme allora come può essere fondamentale nella nostra routine dedicata alla cura della pelle.

Questo mese è perfetto per utilizzare i prodotti a base di questo tipo di vitamina. Siamo infatti in un periodo in cui la nostra epidermide non risulta particolarmente provata né dal freddo dell’inverno né dai raggi solari estivi. Inoltre aiuta a riparare proprio i danni arrecati da questi ultimi. Infatti un’abbronzatura “selvaggia” ed effettuata senza le dovute protezioni può aver contribuito a rovinare il tono della pelle. I rischi però purtroppo non si fermano solo al fattore estetico. Infatti quest’abitudine che tutti noi abbiamo durante l’estate è altamente dannosa perché è una delle prime cause per la comparsa dei tumori alla pelle. La vitamina C può dunque stimolare la produzione di collagene, aiutando anche a rendere meno visibili le cosiddette “macchie solari”. Parliamo delle discromie che si formano in maniera irregolare nei punti del corpo più esposti alla luce. Per scegliere l’articolo migliore per il nostro viso o per vedere se questo tipo di trattamento è adatto a noi, consigliamo però di rivolgersi ad un esperto. Ci sono infatti molte variabili in campo che possono rendere la scelta complicata e a volte addirittura dannosa.

