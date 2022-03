Tutti pensano ad ortensie e tulipani, ma per balconi colorati in primavera piantiamo a marzo questi 2 fiori profumati e bellissimi

Marzo rappresenta un mese chiave perché ci sono moltissimi lavori da fare per la manutenzione di orti e giardini. La primavera è ormai alle porte ed è arrivato il momento di scegliere le piante che coloreranno i nostri ambienti nei prossimi mesi. Prendersi cura delle piante è un’attività impegnativa, che però ci ripaga dandoci molta soddisfazione. Avere balconi e case ricchi di fiori e di verde li rende molto più accoglienti ed eleganti. Oggi vogliamo concentrarci sui fiori che potremmo utilizzare per decorare i nostri balconi, le case e i giardini. A breve assisteremo ad una vera e propria esplosione di colori grazie a fiori sgargianti e stupendi.

Se tra i più diffusi in questo periodo ci sono tulipani ed ortensie, non dobbiamo dimenticarci anche di altri 2 fiori dalla bellezza davvero unica. Perfetti da coltivare in vaso e in giardino, sono entrambi semplici da curare e ci regaleranno molti fiori dal profumo delicato e buonissimo.

Coltivare il giglio in vaso donerà ai nostri balconi un aspetto raffinato e variopinto. Essendo una pianta che teme i ristagni idrici, consigliamo di fornirle un buon drenaggio sul fondo del vaso. I più adatti a questa pianta sono cocci, ghiaia ed argilla espansa. Per quanto riguarda il terreno ideale, il giglio non ha particolari esigenze. Tuttavia, se possiamo scegliere, optiamo per un terreno ricco di sostanza e morbido. Bagniamo il giglio soltanto durante le ore più fresche: o la sera o la mattina presto. In questo modo, l’acqua evaporerà più lentamente e la pianta avrà il tempo necessario per assorbirla. Facciamo in modo che il giglio abbia il terriccio sempre umido, ma senza mai esagerare con le quantità d’acqua.

Forsizia

Tutti pensano ad ortensie e tulipani, ma se abbiamo spazio per un vaso largo e profondo, possiamo scegliere di piantare la forsizia. Questa pianta rustica non ha particolari esigenze, ma richiede una buona esposizione al sole. Questa condizione è fondamentale per farla crescere robusta e ricca di fiori. La forsizia è perfetta per balconi e terrazzi cittadini perché resiste bene allo smog e non ama i venti salmastri. È resistente ai periodi di siccità, ma, per garantirci una buona fioritura, consigliamo di annaffiarla abbondantemente e con regolarità.

È molto importante fornire a questa pianta del concime, perché necessita di terreni ricchi di sali minerali. Pertanto, concimiamola a fine inverno con concime organico oppure con del fertilizzante granulare a lenta cessione. Il delizioso profumo dei suoi piccoli fiori di colore giallo, bianco, rosso e rosa saranno capaci di conquistarci.

