Onicofagia non è un termine che si sente molto in giro. Ma il disturbo che indica è purtroppo molto diffuso tra la popolazione. Si tratta della cattiva abitudine di mangiarsi le unghie, cioè di rovinare con i denti le unghie e le cuticole delle mani. Il disturbo è particolarmente frequente tra i più giovani, ma vi sono anche molti adulti che ne soffrono. Le conseguenze di questa abitudine possono portare a problemi alle unghie e alle mani anche seri, come la vulnerabilità ad infezioni, oltre che a problemi ai denti.

Le cause possono essere molteplici, soprattutto di carattere psicologico: ansia, nervosismo, insicurezza o un modo per scaricare la tensione. Quasi tutte le persone che soffrono di onicofagia sono alla ricerca di un metodo per smettere, ma spesso le soluzioni proposte non sono efficaci.

Molte soluzioni in realtà non funzionano

Esistono in commercio degli smalti amari da mettere sulle unghie, ma a volte queste soluzioni non funzionano, perché la persona continua a morderle. La terapia psicologica certamente potrebbe aiutare, ma a volte non è sufficiente per prevenire ogni episodio. È per questo che ultimamente sono stati messi in commercio degli oggetti che dovrebbero aiutare le persone a interrompere un episodio di onicofagia proprio nel momento in cui sta per accadere. Vediamo di che cosa si tratta.

Non smalti amari o meditazione, è questo il gadget che tutti stanno usando per smettere definitivamente di mangiarsi le unghie

Ma di quali oggetti stiamo parlando? Si tratta di speciali anelli antistress. Questi oggetti non sono come anelli normali. Sono invece costruiti apposta con delle parti mobili, che la persona può toccare o muovere per scaricare lo stress. In questo modo, invece di mordere le unghie, potremo giocare con l’anello e incanalare lo stress in un’attività non distruttiva. Ma come sono fatti esattamente questi anelli?



Ne esistono di tutti i tipi

Non smalti amari o meditazione, è l’anello antistress che sta aiutando molte persone a liberarsi dell’onicofagia. Si tratta generalmente di oggetti discreti, per esempio anelli che hanno delle piccole palline girevoli, oppure sono composti da due bande sovrapposte una sopra l’altra. La banda superiore può essere girata sopra quella inferiore, dando alla persona un modo per distrarsi. Esistono però anche delle versioni per bambini, che hanno ad esempio dei fiori che si muovono o ruotano su sé stessi. Esistono modelli di ogni genere, sia per donne che per uomini, bambini e bambine.

Ovviamente teniamoli lontani dai bimbi molto piccoli, perché potrebbero essere accidentalmente ingeriti. Esiste anche un altro metodo per combattere l’onicofagia. Si tratta di una particolare manicure.