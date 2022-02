I fiori e le piante donano alle nostre case un tocco di personalità in più. Chi possiede il pollice verde ed ama prendersi cura di piante e fiori sa bene quanta soddisfazione regali vederle crescere sane e rigogliose.

Febbraio è un mese ancora piuttosto freddo, ma questo non ci impedisce di avere case sempre ricche di verde. Infatti, ci sono diverse piante d’appartamento che sono resistenti al freddo e per le quali non dobbiamo temere.

In questo periodo, vediamo diffondersi nelle nostre case fiori come camelie e primule, ma oggi vogliamo invece consigliare una pianta sconosciuta a molti.

Quesnelia

Scegliere questa pianta susciterà l’invidia dei vicini, perché non si vede molto spesso, nonostante possieda dei colori unici.

La quesnelia è una pianta sempreverde originaria del Sud America, che ha foglie lunghe di colore verde intenso e brillante.

I fiori che produce la quesnelia sono davvero incantevoli e possono assumere varie sfumature che vanno dal rosso al rosa.

Questa pianta fiorisce in primavera e bastano davvero poche e semplici mosse per mantenerla verde e rigogliosa a lungo.

Oltre a camelie e primule, questa pianta poco conosciuta dai fiori bellissimi è perfetta da coltivare in vaso e in giardino

La quesnelia si presta bene sia alla coltivazione in vaso, sia in terra. In entrambi i casi, se possibile, usiamo un terreno leggero, acido e misto a torba oppure a corteccia.

Se scegliamo di coltivarla in vaso, scegliamone uno in terracotta di un diametro di circa 15 centimetri. La terracotta è molto porosa e garantirà all’acqua e all’aria di filtrare in modo adeguato.

In questo caso, garantiamo un buon drenaggio alla pianta, ponendo sul fondo del vaso dei pezzi di coccio o dell’argilla espansa.

Se coltiviamo la quesnelia in piena terra, le temperature non dovranno essere eccessivamente rigide. Anche in questo caso sarà importante fornire un buon drenaggio alla pianta perché potrebbe patire i ristagni idrici.

Consigli per la coltivazione

Oltre a camelie e primule, anche la quesnelia patisce le correnti d’aria fredda. Tuttavia, se le temperature non scendono al di sotto dei 16 gradi crescerà bene anche all’esterno.

Se possibile, teniamo questa pianta in un luogo luminoso ma al riparo dalla luce diretta del sole. Se la teniamo all’esterno, basterà utilizzare una semplice tenda per proteggerla.

Per quanto riguarda le annaffiature, abbiamo già detto la pianta soffre i ristagni d’acqua. Pertanto, annaffiamola moderatamente mantenendo sempre il terriccio umido.

Per assicurarci che la quesnelia cresca rigogliosa manteniamo alto il livello di umidità. Quindi, vaporizziamo le sue foglie e teniamo un sottovaso con della perlite. In questo modo, l’acqua potrà evaporare senza fare marcire le radici, ma fornirà alla pianta un perfetto microclima umido.

Approfondimento

Oltre a viole e primule, ecco cosa piantare a febbraio per avere balconi e giardini pieni di fiori in primavera