Siamo quasi a metà marzo e ci stiamo avvicinando al fine settimana, un momento molto atteso. Per molti, infatti, il sabato e la domenica sono i giorni da dedicare al riposo. Si ha più tempo da passare insieme alla famiglia e ci si dedica ai propri hobby. Con la bella stagione, si fanno anche piacevoli passeggiate in mezzo alla natura o alla scoperta di qualche borgo delizioso. Molti avranno sicuramente già organizzato il proprio weekend in base alle proprie preferenze e ai propri impegni. Ma andiamo a scoprire cosa prevede l’oroscopo per questo fine settimana.

Valangate di soldi e strepitose notizie per Vergine, Ariete e Capricorno mentre stress e grosse delusioni attendono altri 5 segni zodiacali

Cominciamo a parlare dei segni favoriti questo fine settimana. Per l’Ariete sarà un weekend davvero molto speciale sotto tutti i punti di vista. La determinazione, il carisma e la forza di volontà dei nati sotto questo segno cominceranno a dare i loro frutti. In arrivo infatti ottime notizie sul fronte lavorativo e quindi anche economico.

Brillanti risultati e riconoscimenti lavorativi attendono anche la Vergine. I nati di questo segno, a breve, avranno anche soddisfazioni in termini monetari.

Il terzo segno fortunato per questo fine settimana sarà il Capricorno. Per i nati di questo segno zodiacale, le novità riguarderanno più che altro la sfera intima e privata. Chi ha voglia di mettere in cantiere un bebè, sappia che questo è un momento propizio.

Ecco invece chi saranno i segni meno fortunati

Come già accennato nel titolo, non per tutti, però, la ruota della fortuna girerà per il verso giusto. Dopo aver visto i fortunati che saranno travolti da valangate di soldi e strepitose notizie, andiamo quindi a scoprire quali sono i segni che non passeranno un bellissimo fine settimana.

Iniziamo dal segno del Toro. Stanchi, stressati e col morale a terra, i nati sotto questo segno non saranno in gran forma. Ad aggravare le cose, qualche litigio di coppia e spese impreviste.

Situazione simile per i Gemelli, che saranno di umore altalenante e si troveranno ad affrontare spese impegnative per la casa.

Decisamente stressante la situazione del Cancro che, oltre ad avere grattacapi sul lavoro, si troverà anche ad avere scontri e dissapori in ambito famigliare. Problemi interpersonali anche per la Bilancia. I bilancini dovranno fare estrema attenzione a ciò che diranno e a come si comporteranno, perché c’è l’alto rischio di rovinare definitivamente dei rapporti, soprattutto in ambito sentimentale.

Ed infine, ecco il Sagittario. Per questo segno le cose non saranno poi così tanto tragiche. Più che altro, per il Sagittario questo è un periodo particolarmente faticoso. È il caso di rallentare i ritmi e prendersi una pausa.

