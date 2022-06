Se pensiamo al dolce dell’estate per eccellenza, oltre a ghiaccioli freschi e dietetici da preparare in casa, ci viene subito in mente la cheesecake. Importato dall’America, questo dolce si presta agli accostamenti più fantasiosi, ma senza dubbio l’associazione di crema al mascarpone e glassa alle fragole è quella vincente. Oggi, per non escludere gli amanti del cioccolato, abbiamo pensato a questa ricetta, che sposa veramente i gusti di tutti.

Profumo irresistibile

La ricetta che segue, si adatta facilmente alla composta di frutta che più ci piace. Noi abbiamo scelto la composta alle fragole, ma dato il periodo, consigliamo caldamente anche quella alle ciliegie. Faremo una base cioccolatosa, simil brownies. Per prepararla ci serviranno:

170 g di cioccolato fondente;

160 g di burro;

3 uova;

120 g di zucchero;

120 g di farina 00;

15 g di cacao amaro;

mezzo cucchiaino di lievito per dolci;

Per la crema della nostra cheesecake avremo bisogno di:

500 g di mascarpone;

150 ml di panna fresca;

125 g di yogurt greco;

2 uova;

25 g di fecola di patate;

120 g di zucchero;

Per la composta di fragole:

500 g di fragole (o ciliegie);

Succo di 1 limone;

100 g di zucchero;

1 cucchiaino di amido di mais;

Tutti pazzi per la cheesecake alle fragole con mascarpone o cioccolato, ma solo pochi conoscono questa variante prelibata senza gelatina

Laviamo le fragole e tagliamole a pezzettoni. Cuociamole in una padella con lo zucchero e il limone per 30 minuti. Uniamo l’amido di mais e lasciamo cuocere, fino a che non otterremo un composto denso. Mettiamo in una ciotola a raffreddare. Prepariamo la base della nostra cheesecake, sciogliendo il cioccolato con il burro in un pentolino, a fiamma bassa. Lasciamo raffreddare qualche minuto. A questo punto, uniamo lo zucchero e aggiungiamo un uovo alla volta, mescolando energicamente con la frusta. Aggiungiamo la farina setacciata con cacao e lievito e mescoliamo, per far incorporare bene tutti gli ingredienti.

Versiamo il composto in uno stampo a cerniera quadrato 20×20, precedentemente imburrato e infarinato. Passiamo ora alla crema. In una ciotola mettiamo mascarpone, yogurt, panna e zucchero e sbattiamo con le fruste elettriche fino ad ottenere una crema liscia e corposa. Aggiungiamo le uova e la fecola setacciata, mescolando bene. Versiamo il composto ottenuto sulla base al cioccolato e inforniamo a 160° per un’ora circa. Una volta sfornata, lasciamo raffreddare bene e completiamo guarnendo la superficie con la composta alla frutta. Tagliamo a quadrotti e serviamo. Se prima erano tutti pazzi per la cheesecake alle fragole con mascarpone, adesso diventeranno fan sfegatati di questa versione più cioccolatosa.

