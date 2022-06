La scuola sta finendo, le temperature si alzano e la voglia di cibi e bevande fresche sta impazzando tra grandi e piccini. È proprio arrivato il momento di gelati, sorbetti e ghiaccioli. Se per pranzo stiamo già consumando piatti freddi ed insalate, magari ispirati dalla ricetta per un’insalata libanese ricca e nutriente, dovremmo cimentarci anche nella preparazione di merende light, senza zucchero e sensi di colpa.

Il dolce perfetto per la prova costume

I più attenti alla linea, si staranno tenendo a stecchetto in vista delle vacanze. Ma non c’è ragione per privarsi di uno dei piaceri più grandi della vita: i dolci. Esistono una moltitudine di varianti più salutari dei nostri dolci preferiti, perfetti anche per regimi dietetici più severi. Oggi prepariamo il dolce estivo più leggero e rinfrescante di tutti: il ghiacciolo, ma senza zuccheri aggiunti.

Al limone o alla fragola questi ghiaccioli fatti in casa senza zucchero saranno la merenda perfetta contro il caldo estivo

Non una, ma ben due varianti per questa ricetta. Una più corposa a base di yogurt e una rinfrescante a base di limone. Per 4 ghiaccioli allo yogurt occorrono:

100 g banane;

120 g yogurt greco senza grassi;

40 g di fragole;

40g di albicocche;

40 g di pesche;

4 Stampi per ghiaccioli;

Procedimento

Sbucciamo e laviamo bene la frutta, tagliamola a pezzetti e sistemiamo ogni tipo di frutta in un sacchetto alimentare (i 100 g di banana andranno suddivisi in 4 porzioni). Lasciamoli nel freezer per tutta la notte. Trascorso il tempo di surgelazione, mettiamo nel frullatore una porzione di banana, le fragole e 30 g di yogurt. Ripetiamo lo stesso procedimento anche con l’altra frutta, aggiungendo sempre 30 g di yogurt e una porzione di banana. Mettiamo i vari composti ottenuti negli stampi per ghiaccioli (se non li abbiamo, possiamo usare dei vasetti di yogurt vuoti o dei bicchieri di plastica, e al posto delle stecche di legno, i cucchiai di plastica. Non in metallo ci raccomandiamo). Ora non ci resta che lasciare solidificare per un’ora e poi potremo gustare i nostri ghiaccioli da circa 50 kcal l’uno. Per 4 ghiaccioli al limone ci occorreranno invece:

250 ml di acqua;

1 limone;

Menta q.b.;

Dolcificante/stevia.

Spremiamo il limone, tritiamo le foglie di menta e mescoliamo tutto in acqua, aggiungendo il dolcificante (i cibi freddi tendono a far sentire meno il gusto dolce, quindi abbondiamo pure con il dolcificante). Versiamo negli stampini e aspettiamo 6 ore prima di consumarli.

Al limone o alla fragola questi ghiaccioli dietetici saranno i nostri più fedeli alleati contro il caldo! Finalmente dei dolci salutari per tutta la famiglia.

Lettura consigliata

Per gli amanti del sorbetto al limone ecco una variante all’albicocca rinfrescante da preparare in 10 minuti senza gelatiera