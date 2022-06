Quale momento migliore dell’estate per dedicarsi alla preparazione di antipasti di mare leggeri e sfiziosi e dolci freschi al cucchiaio? Basta con torte pesanti ed elaborate, e largo ad alternative cremose e proteiche, per deliziare i palati di tutta la famiglia.

Accoppiata vincente cocco e cioccolato

Perfetti per questo periodo sono sicuramente i dolci alla frutta o con creme leggere, ma è risaputo che cocco e cioccolato siano due ingredienti che formano, da sempre, una squadra fortissima. E si sa, squadra che vince, non si cambia. Si possono gustare in numerose e golose preparazioni, ma questi tartufi saranno il dessert perfetto per concludere pranzi e cene estive in modo sfizioso.

Questo dolce facile e veloce al cioccolato è il dessert più goloso dell’estate e si prepara in casa con pochissimi ingredienti

Qualche salutista potrebbe già avere in casa questi ingredienti. Per la base ci occorreranno:

25g di farina d’avena;

10 g di cacao amaro;

1 tuorlo;

3 albumi (circa 90g);

15g di sciroppo d’acero o miele;

Per la crema:

250 g latte di cocco;

8 g di gelatina in fogli;

Nutella q.b.;

150 g di yogurt greco;

Cocco rapè q.b.

Procedimento

Mettiamo il tuorlo dell’uovo e lo sciroppo d’acero in una ciotola e montiamo con le fruste elettriche. Separatamente montiamo a neve gli albumi. Uniamo al tuorlo montato, la farina, il cacao e gli albumi e mescoliamo delicatamente dal basso verso l’alto. Versiamo il composto in uno stampo 20×10 e inforniamo a 180° per 12 minuti. Ammorbidiamo i nostri fogli di gelatina in una ciotola con acqua fredda per qualche minuto. Mettiamo a scaldare a fiamma bassa il latte con la gelatina strizzata, fino a ebollizione. Raggiunto il bollore, lasciamo cuocere per altri 2 minuti, continuando a mescolare. Versiamo il latte di cocco in una ciotola, aggiungiamo lo yogurt e mescoliamo.

Versiamo metà latte negli stampini, aggiungiamo un cucchiaino di Nutella e copriamo con il restante latte. Lasciamo solidificare in frigo per 2 ore. Con un coppa pasta o un bicchiere, tagliamo il pan di Spagna in dischi rotondi e adagiamoli sopra i nostri tartufi, come base. Capovolgiamoli e tiriamoli fuori dallo stampo. Spolveriamo con della farina di cocco e serviamo i nostri tartufi golosi. Questo dolce facile e veloce al cioccolato sarà un’esplosione di freschezza e una gioia per le papille gustative.

Lettura consigliata

Dimentichiamoci la solita insalata di riso o di pollo perché è questa la ricetta più sfiziosa per un’insalata estiva nutriente