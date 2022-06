A volte le apparenze ingannano e questo vale anche nel mondo dello zodiaco. Ci sono delle persone poco appariscenti e che invece si rivelano molto intelligenti. In genere non bisogna fermarsi all’esteriorità, anche se per la bellezza quella conta. Certo belli si nasce, ma bisogna anche curare il proprio aspetto. Tuttavia la sensibilità cambia anche col tempo.

In passato si potevano invidiare le rughe caratteristiche sul volto di una persona non più giovane. Erano segni che parlavano di vita vissuta, ricca di esperienza e di saggezza. Oggi invece le rughe sono considerate qualcosa di sgradevole e indice di invecchiamento. Ognuno allora cerca di eliminarle o di nasconderle.

Le rughe sono segni sulla pelle e perciò si riferiscono alla bellezza esteriore. Esistono diversi tipi di bellezza a questo livello. Certamente il segno della Vergine rappresenta una bellezza doppia. Il suo volto ha uno sguardo piuttosto attrattivo, soprattutto negli occhi. Da questi sprizza molta forza intellettuale, che dichiara anche la sua intelligenza.

Il segno dello Scorpione

Lo Scorpione non ha un volto particolarmente bello nel senso classico della parola. Però come la Vergine, attira le persone per il suo sguardo magnetico. Un magnetismo però non intellettuale, come quello della Vergine, quanto piuttosto sensuale. Tuttavia si tratta di uno dei segni più fedeli.

Accanto ad uno Scorpione, ci si rende conto che aleggia intorno a lui un senso di mistero. Un aspetto che aumenta ancor più il suo fascino. Piuttosto che di bellezza esteriore, perciò, per questo segno si parlerà piuttosto di fascino magnetico. Non manca però allo Scorpione una spiccata intelligenza intuitiva, un altro suo punto di forza.

Altro che Leone e Scorpione, sono questi i segni più belli e intelligenti anche se poco appariscenti

Il Leone invece è di un bello, che fa trasparire dal volto la sua forza e voglia di vivere. I lineamenti sono regolari e lo sguardo è ricco di forza e di avventura. Certamente un bello che conquista, legato molto alla sua personalità dominante.

Un altro segno che attrae molto è il Cancro. Un po’ chiuso d’atteggiamento, ma sensibile nei sentimenti e che rivela un fascino particolare. In genere ha un volto molto affascinante e bello. Spesso è considerato il segno più bello dello zodiaco. Certamente è anche quello a più grande intelligenza emotiva, anche se poco appariscente. Perciò altro che Leone e Scorpione, sono questi aspetti del Cancro, che lo rendono irresistibile.

Il Sagittario possiede invece una bellezza sognante. Caratteristiche che si riflettono sul viso di chi ama pensare alla grande. Occhi che guardano sempre verso il futuro e che sono aperti alla vita.

Anche il segno della Bilancia rivela un carattere molto equilibrato. Lo si legge dal viso ben proporzionato, che rimane tale col passare del tempo. Una bellezza perciò che colpisce per la mancanza di disequilibri e che si avvicina alla bellezza classica.

Come si può vedere, ogni segno mantiene la sua bellezza, con tutte le caratteristiche a lui proprie.

